Облаченная в траур Волочкова сделала отчаянное заявление о потере

Анастасия Волочкова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анастасия Волочкова сообщила о страшной потере. Облаченная в траур балерина веселилась на вечеринке, после которой одна из ее бриллиантовых сережек бесследно исчезла. Все бы ничего, но эксклюзивные украшения ручной работы ей преподнес Николай Басков.

Анастасия Волочкова сообщила, что ей невероятно стыдно перед Николаем Басковым. Балерину всея Руси с исполнителем хита "Шарманка" одно время связывали романтические отношения. Золотой голос России славится своей щедростью и широтой души. Он одаривал артистку то белоснежным роялем, то кольцом за много миллионов рублей, то эксклюзивными сережками из белого золота с черными бриллиантами.

В своих интервью танцующая по сей день блондинка отзывается о бывшем возлюбленном исключительно с теплотой. А буквально на днях народная артистка России объявила о беде. О своих злоключениях и невосполнимой потере Волочкова, облаченная в траур, поведала лично.

Скандальная танцовщица веселилась на вечеринке, а потом случилась беда. Из ее уха пропало любимое ювелирное украшение. Когда-то давно именно "натуральный блондин" преподнес в дар красавице сережки неописуемой красоты.

Анастасия Волочкова.

"Неприятность и мое очень большое огорчение произошло по той причине, что у меня потерялась серьга. А эти серьги мне подарил мой любимый друг Коля Басков. Я не осмелюсь сказать ему об этой потере... Это очень знаковые для меня серьги", - сокрушается женщина, известная своим необузданным темпераментом.

Балерина переживает еще и потому, что все случилось перед ее грандиозной свадьбой с кондитером-виртуозом Дмитрием. Являющейся копией Николая II бизнесмен занимается производством сладостей без сахара. Влюбленные решили устроить свадьбу в Лапландии или Верхнем Устюге. Однако счастью голубков помешали олени, точнее полное их отсутствие.

"У нас теперь проблема: сани мы нашли, но нет оленей. Кто найдет для нас трех оленей? Они очень нужны! Я хочу сделать из этого сказку! Я люблю сказки, люблю приключения и хочу быть Снегурочкой на своей свадьбе", - рассказала неунывающей ни при каких обстоятельствах королева шпагата.

Перед свадьбой жених и невеста отправятся на Мальдивы отмечать день рождения балерины. Так что время обзавестись парнокопытными у парочки все еще есть.