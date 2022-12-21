Николай Басков ошеломил внезапным поступком

Николай Басков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Николай Басков одним из первых поддержал спецоперацию России на Украине. Певец четко озвучил свою патриотичную позицию. Артист не раз бывал в госпиталях, где проведывал раненых бойцов. А на днях золотой голос России ошеломил внезапным поступком.

Николай Басков сообщил, что пожертвовал миллион рублей на помощь семьям участников СВО. Народный артист России сообщил о своем решении на вручении одной из премий.

Басков напомнил, что родился в офицерской семье и большую часть детства провел в военных гарнизонах. "Мы должны стать лучше не только друг для друга, но и для нашей любимой страны, великой Родины, которую каждый из нас сегодня по-своему защищает", - цитирует его телеканал "360".

Отметим, певец ранее заявил, что операция России полностью соответствует международному праву. "Цели объявленной операции: мирная жизнь на Донбассе, дефашиизация и демилитаризация Украины, а значит - защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах. Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права", - отмечал вокалист.

Басков подчеркнул, что Запад 30 лет беспринципного обманывал Россию, плевать хотел на права россиян и "считал людьми второго сорта". "В мире началось обострение русофобии - посмотрите, как некоторых трясет... Русофобия внутри России. Если ты живешь в России, скажи свое слово честно и держи его. Нас хотят сломать, но в ответ нужно только сплотиться и объединиться!. Я люблю свою Родину и выражаю ей поддержку", - резюмировал исполнитель хита "Золотая чаша".