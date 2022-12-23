Герои, отлученные от звезд судьбой

Эти высококвалифицированные профессионалы с отменным здоровьем потратили на подготовку к своему рывку в невесомость десятки лет жизни. Осуществили свою мечту не все. Для них крушение надежд нередко становилось настоящей трагедией.

Уже в 2023 году состоится запуск уникального проекта: на околоземную орбиту выведут спутники, названные именами российских космонавтов, внесших большой вклад в освоение космоса, но по разным причинам не побывавших там. Их фамилии нанесут на космические аппараты, которые сформируют группировку компании Sitronics Group и будут решать научно-практические задачи для российских ученых и организаций.

Идейными вдохновителями и участниками проекта «Тоже герои» стали Dobro Agency, частная космическая компания «СПУТНИКС» и Sitronics Group, входящая в Группу АФК «Система».

Сегодня расскажем о восьмерых героях и их истории. Полные биографии и видео о каждом будут размещены на мемориальном сайте проекта.

Виктор Чиркин

Космонавт-испытатель, заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой России, генерал-майор.

В 1974-м Виктор Мартынович оканчивает учебу в Центре подготовки летчиков-испытателей ВВС под Ахтубинском. И через четыре года входит в группу для участия в испытаниях космического корабля «Буран». Два года потратит на общекосмическую подготовку. Но в сформированную группу космонавтов-испытателей его не включат - руководство решит, что он будет более полезен в качестве летчика-испытателя.

Владимир Фартушный

Владимир Фартушный получил диплом инженера-механика Киевского политеха и работал в Институте электросварки старшим инженером. В 1963 году главный конструктор Сергей Королев предложил провести эксперименты по электросварке в космосе. Владимира Фартушного включили в список участников готовящейся космической программы. Он тренировался в Центре подготовки космонавтов и готовился к работе бортинженера корабля «Союз». Но случилась трагедия - в начале 1970 года Владимир Григорьевич попал в автокатастрофу и из-за полученных травм был отстранен от подготовки.

Александр Щукин

Он посвятил небу всю свою жизнь. Сначала стал военным летчиком, затем летчиком-испытателем, а потом и космонавтом. Тестируя систему управления МТКК, он внес свою лепту в легендарную советскую программу «Энергия» — «Буран». В 1979 году Александр Владимирович вошел в основную группу испытателей знаменитой программы «Буран». С февраля 1982 года стал космонавтом-испытателем и приступил к тестированию системы управления космического корабля и прошел подготовку к краткосрочным полетам на станцию «МИР», но так и не попал в космос.

18 августа 1988 года, готовясь к воздушному параду, разбился на спортивном Су-26М.

Георгий Катыс

Георгий Петрович был выдающимся ученым, доктором технических наук, академиком российских Академий Естественных наук, Информатизации и Космонавтики, а также Международной инженерной академии. И проходил спецподготовку к полету на космическом корабле «Восход». Сергей Королев рекомендовал Георгию Катысу обратиться к руководству страны с предложением провести космические исследования по зондированию поверхности Земли новейшими оптико-электронными приборами. Написав письмо на имя Хрущева, Катыс получил положительный ответ и был допущен до специальных тренировок. Но из-за репрессированного отца его кандидатуру забраковали, официальной причиной отказа назвали возраст.

Лев Смиренный

Физик, посвятивший жизнь радиационной безопасности и внесший большой вклад в развитие ядерной медицины. В конце 1960-х Смиренный занимался исследованиями в рамках лунной программы Ур500-Л1. Группа специалистов, в которую входил Лев Николаевич, работала над проблемой защиты пилотируемых кораблей от космических излучений при облете Луны в беспилотном варианте. И в 1968 году решением медицинской комиссии Смиренного допустили до спецтренировок. В 1981-м он был назначен космонавтом-исследователем и в течение пяти лет посещал сборы, участвовал в тренировках и исследованиях, но так и не был включен в состав какого-либо экипажа.

Михаил Бурдаев

Будущий космонавт окончил с отличием Военно-воздушную инженерную академию им. Можайского в Ленинграде и стал дипломированным инженером-механиком ВВС. Весной 1967 г. его зачислили в отряд Центра подготовки космонавтов, и следующие два года он проходил подготовку. В августе 1969-го Бурдаева назначат на должность космонавта в группу, которая готовилась к полетам на новом корабле 7К-С (будущий «Союз Т»), а затем в группу орбитальных станций общего и специального назначения. Но несмотря на успехи в освоении программы, Бурдаев не попадет ни в один из экипажей и не отправится в настоящий космос. В 1983 году Бурдаев станет сменным руководителем полетами и будет помогать летающим экипажам.

Сергей Анохин

Герой Советского Союза, первым в истории нашей страны удостоен звания «Заслуженный летчик-испытатель СССР», первый командир первого гражданского отряда космонавтов.

Во время Великой Отечественной войны руководил отрядом испытателей, командовал воздушно-десантным отрядом, совершая боевые вылеты. В 1945-м Анохин провел самые тяжелые испытания самолета за всю карьеру. Чуть не погиб, потерял глаз, но сумел вернуться к летно-испытательной работе. Плотное погружение в космическую тему началось во время работы в конструкторском бюро, куда его пригласил сам Сергей Королев. Сергей Николаевич прошел отбор и возглавил группу кандидатов в космонавты в рамках лунной программы. Но полететь в космос Анохину так и не удалось. После смерти Сергея Королева его отчислили из группы по состоянию здоровья.

Еще при жизни имя Сергей Анохина получила малая планета № 4109.

Юрий Шеффер

Окончил Школу летчиков-испытателей Летно-исследовательского института при Министерстве авиапромышленности. Поработал в конструкторском бюро им. Туполева, и в 1985-ом вернулся в Летно-исследовательский институт в статусе испытателя. Юрий Петрович решает участвовать в космической программе «Буран», обещающей открыть для летчика новые горизонты. Он отрабатывал автоматическую посадку и осваивал ручное управление космическим кораблем. Но в 1992 г., после назначения командиром отряда космонавтов-испытателей, займет пост замначальника отраслевого комплекса подготовки космонавтов и останется на наземной службе.