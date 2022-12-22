Назло Анджелине Джоли: Новая возлюбленная Брэда Питта младше его на 30 лет

Слухи о том, что Брэд Питт встречается с эффектной брюнеткой Инес де Рамон наконец-то получили подтверждение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о том, что Брэд Питт встречается с эффектной брюнеткой Инес де Рамон наконец-то получили подтверждение. Недавно актер отметил 59-летие. Источники из окружения артиста рассказали: свой день рождения Питт отпраздновал вместе с новой подругой. Влюбленные весь вечер смеялись и обнимались. Избранница Брэда младше его ровно на 30 лет. Но такая разница в возрасте ничуть не смущает пару.

- Брэд и Инес сейчас официально встречаются, им очень нравится общество друг друга, и они прекрасно проводят время, - сообщил инсайдер порталу USWeekly.

По словам знакомых, Питт и его подруга встречаются уже несколько месяцев. Они не торопят события и пока просто присматриваются друг к другу.

Инес – бывшая жена актера Пола Уэсли из «Дневников вампира». Они поженились в 2018 году и прожили вместе четыре года. Пара официально развелась всего два месяца назад. Говорят, Брэд уже познакомил девушку со своими друзьями - Синди Кроуфорд и ее мужем Рэнди Гербером, а также с Шоном Пенном.

Инес – бывшая жена актера Пола Уэсли из «Дневников вампира». Фото: соцсети.

Красавица-брюнетка зарабатывает на жизнь как фитнес-тренер и модель. Раньше она сотрудничала с известными ювелирными брендами. А сейчас девушка следит за правильным питанием богатеньких жителей Лос-Анджелеса. Инес знает несколько иностранных языков: немецкий, английский, испанский, французский и итальянский. Она получила степень в области делового администрирования в Женевском университете в 2013 году, а также имеет сертификат диетолога.

Долгое время Брэд ни с кем не встречался, поскольку был полностью погружен в борьбу с бывшей женой Анджелиной Джоли за опеку над детьми. Брэд и Анджелина расстались пять лет назад, однако до сих пор ведут войну в суде.

По словам одного из приятелей актера, Брэд мечтает найти женщину, с которой он проведет оставшиеся годы. Но шум вокруг его имени и бесконечные скандалы с экс-супругой не оставляют на это ни малейших шансов. Стоит рядом с ним появиться любой женщине – хотя бы коллеге по работе, папарацци тут же раздувают из этого сенсацию.

Красавица-брюнетка зарабатывает на жизнь как фитнес-тренер и модель. Фото: соцсети.

- Брэд настроен серьезно — он очень хочет найти человека, с которым мог бы провести всю оставшуюся жизнь,- ранее сообщил источник изданию US Magazine. – Проблема в том, что он ненавидит свидания и то, что он не может даже выйти за дружеским кофе, чтобы об этом не сплетничали.