Швейцарцы отказались признавать третий пол

B стране помимо общественных, существуют и юридические правила процедуры Фото: EAST NEWS

Правительство Швейцарии не будет признавать наличие третьего пола. Об этом официально заявило правительство республики.

Швейцарцы привыкли к традиционной модели гендерной идентичности, допускающей существование только двух разных полов - мужского и женского. «Принцип двух полов остаётся глубоко укоренившимся в швейцарском обществе», - написано в итоговом документе.

Федеральный совет Швейцарии пояснил также, что в стране помимо общественных, существуют и юридические правила процедуры признания третьего пола. И если такую процедуру начать проводить, то придётся внести изменения в Конституцию Швейцарии.

- Отказ от принципа двух полов потребовал бы многочисленных адаптаций в федеральном и кантональном законодательстве, - сообщили чиновники.

Также в швейцарском свидетельстве о рождении обязательно необходимо указывать пол ребенка – либо мужской, либо женский. И других вариантов, как, например, в США, в Швейцарии не предусмотрено.