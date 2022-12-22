В Конгрессе США подтвердили, что Трамп годами не платил налоги

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Комитет Палаты представителей Конгресса, контролирующий Налоговую службу США (IRS), изучил налоговые декларации экс-главы Белого дома Дональда Трампа в период с 2015 по 2020 годы и опубликовал свой отчет.

По заявлению членов комитета, иногда бывший президент страны не платил налогов вовсе.

Проблема с изучением документов осложнялась тем, что Трамп как до начала своего президентства, так и занимая высший в стране пост, неоднократно отказывался публиковать данные о своих налогах, а проведение аудита в подобных случаях – удовольствие дорогое и очень затратное по времени.

Недоработки налоговой объясняют тем, что в службе банально не хватает аудиторов.

– Легко обнаружить недостатки IRS. Им не хватает ресурсов. Богатые парни могут обойти налоговое законодательство, потому что у IRS нет ресурсов, чтобы преследовать их, – считает старший научный сотрудник Центра налоговой политики Urban Institute Стивен Розенталь.

Тем не менее, ведомству удалось установить, что в 2018 и 2019 годах Дональд Трамп заплатил в общей сложности $1,1 миллиона подоходного налога. В 2017 году эта сумма составила всего $750, а вот в 2020 году политик и бизнесмен заявил об огромных операционных убытках и не внес в казну ни доллара.

Сложности делу придают и благотворительные пожертвования, которые Трамп делал в период с 2015 по 2020 годы – на фоне заявления об убытках компании налоговый вычет на благотворительность был перенесен на последующие годы, и теперь ситуация с налогами выглядит еще более запутанной.