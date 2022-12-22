Рассекреченные документы подтвердили связь убийцы президента Кеннеди с ЦРУ

Роль Освальда, равно как и роль ЦРУ, в убийстве президента Кеннеди остается одной из величайших неразгаданных загадок американской истории Фото: EAST NEWS

Опубликованная ЦРУ новая порция документов, срок секретности которых подошел к концу, подтвердила связи агентства с Ли Харви Освальдом – американцем, которого в США считают убийцей президента Джона Кеннеди.

О работе Освальда на ЦРУ говорили и ранее. Так, об этом было прямо написано в биографии бывшего директора американской разведки Аллена Даллеса, написанной Дэвидом Тэлботом. Автор тогда предположил, что во время своей военной службы на американской базе Ацуги, расположенной в Японии, Освальд стал одним из морских пехотинцев, на котором американские разведчики проводили опыты с ЛСД. В то время ЦРУ надеялось, что ЛСД поможет забрасываемым в Советский Союз разведчикам и диверсантам в случае их провала держать язык за зубами.

В рассекреченных файлах теперь напрямую указывается на то, что шпионская служба наняла Освальда. Но степень и характер его взаимоотношений с ЦРУ пока еще остается информацией под грифом «секретно» и, в соответствии с правилами цензуры, вымарана в опубликованных справках и протоколах

Роль Освальда, равно как и роль ЦРУ, в убийстве президента Кеннеди остается одной из величайших неразгаданных загадок американской истории. Более трети американцев уверены, что Кеннеди пал жертвой заговора, одним из главных участников которого было ЦРУ.

Основной версией сторонников этого заговора является убийство в ответ на увольнение Кеннеди Аллена Даллеса с поста директора ЦРУ, подписанное им после провала американской операции по ликвидации кубинского лидера Фиделя Кастро.

Известный американский журналист, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон сообщил, что в его распоряжении есть некоторая часть нерассекреченных документов, связанных с убийством Кеннеди и подтверждающих участие ЦРУ в ликвидации президента страны. Для анализа полученных сведений и комментариев он пригласил к себе на программу бывшего директора ЦРУ, экс-главу американского Госдепа Майка Помпео, но тот отказался от приглашения.

Карлсон, являющийся близким другом Помпео, выразил свое недоумение по этому поводу, особо отметив тот факт, что Помпео «редко отказывается от телевизионного интервью».

Ли Харви Освальд – единственный официальный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди. Поскольку, согласно американским законам, умерший человек не может быть судим, Освальд признан убийцей на основании выводов специальной комиссии, расследовавшей убийство главы государства.

Бывший морской пехотинец Освальд некоторое время жил в СССР. В США его подозревали в связях с Советами.

Был арестован через 40 минут после убийства Кеннеди, произошедшего в городе Даллас (штат Техас). На допросах отрицал свою вину. Через два дня, во время перевода в окружную тюрьму был застрелен. Убийство попало в прямой эфир одного из американских телеканалов.