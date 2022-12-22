Сенат утвердил кандидатуру посла США в России

Кандидатура Трейси в Сенате была поддержана почти единогласно – за ее назначение проголосовали 93 сенатора Фото: EAST NEWS

Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру посла в России – после трехмесячного ожидания у диппредставительства в Москве появится руководитель.

Им стала Линн Трейси, которая ранее почти четыре года занимала должность посла США в Армении.

Для самой Трейси это далеко не первое знакомство с Москвой: на заре своей дипломатической карьеры в конце 80-х она работала в американском посольстве в России в течение трех лет, а в 2014-2017 годах занимала должность заместителя посла США в России.

В 1986 году Трейси окончила Университет Джорджии по специальности «Советские исследования» и с тех пор успела потрудиться в целом ряде стран, входивших ранее в состав СССР. На ее счету, помимо Армении, работа в Туркменистане, Киргизии, Казахстане, должность координатора по Грузии в Госдепе и старшего советника по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии.

На пост посла США в Армении Трейси была номинирована в сентябре 2018 года президентом Дональдом Трампом, на должность посла в России ее выдвинул нынешний глава Белого дома Джо Байден в сентябре этого года.

Кандидатура Трейси в Сенате была поддержана почти единогласно – за ее назначение проголосовали 93 сенатора.

– Трейси имеет достаточно мужества, чтобы выполнять свои обязанности в отношении враждебного правительства и представлять Америку в Кремле, – не выбирая формулировки, заявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес.