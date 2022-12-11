В поисках опоры. Волонтеры из разных регионов России ищут наставников для детей-сирот

В магазинах, аптеках и других общественных местах авторы проекта разместили наклейки от лица подростков. Фото: содружество «Значим»

Разобраться в тонкостях взрослой жизни непросто любому вчерашнему ребенку. Как выбирать продукты? Платить за коммунальные услуги? И кем вообще стать в жизни? Со всеми этими вопросами может помочь разобраться опытный взрослый. Но как быть детям-сиротам, рядом с которыми нет такого человека? Как правило, привыкать к «большому миру» им приходится в одиночку, и не всегда социализация проходит успешно.

Эксперты уверены: основная проблема воспитанников детских домов – отсутствие рядом близкого человека, который смог бы стать опорой в трудной жизненной ситуации или просто послужить примером для молодого человека.

Чтобы дать выпускникам таких ответственных взрослых, крупнейшие благотворительные фонды, реализующие волонтерские программы для детей-сирот, решили объединиться в проект «Значим». Его главная цель - популяризировать тему наставничества в России и привлечь в проект новых наставников.

В магазинах, аптеках и других общественных местах авторы проекта разместили наклейки от лица подростков - они рассказывают о том, почему наставник так важен в жизни сирот и могут привлечь внимание людей — потенциальных волонтеров-наставников.

Им для подростка может стать взрослый человек, готовый регулярно общаться с подопечным и видеться не менее 2-х раз в месяц. У потенциального наставника не должно быть проблем с психическим здоровьем, отсутствуют зависимости, нет отказа от приемных детей. Наставником, как и другом, нельзя стать на один раз. Программа долгосрочная.

Чтобы стать наставником нужно заполнить анкету на сайте проекта и пройти собеседование.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.