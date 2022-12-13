Помощь на колесах: Автоволонтеров объединит новый чат-бот

Сейчас добровольцы развозят гуманитарную помощь, продуктовые наборы одиноким пожилым людям

Автоволонтеры - незаменимые помощники некоммерческих организаций. Они могут отвезти гуманитарную помощь одиноким пожилым людям, корма в приют для животных, подарки ребятам из многодетных семей к Новому году, довезти подопечных фонда до больницы или на праздник. Чтобы объединить водителей, готовых помогать благотворителям, был создан специальный чат-бот.

Его идея выросла из проекта "Подвези врача", созданного в 2020 году совместно общественной организацией автомобилистов «СПБ.АВТО» и общественной организацией «Чистые игры». Во время пандемии благодаря помощи автоволонтеров тысячи участковых врачей смогли вовремя приехать на вызовы к пациентам. Это стало неоценимой поддержкой для медиков, которые совершали до 70 вызовов в самые сложные дни.

Пандемия закончилась, но проект не исчез - он трансформировался в идею автопомощи, которая отвечает актуальным запросам общества. Сейчас добровольцы развозят гуманитарную помощь, продуктовые наборы одиноким пожилым людям, помогают проектам Красного креста, благотворительным фондам и НКО. Бот помогает упростить координацию проекта и сделать автоволонтерство эффективным.

В чат-боте «Автоволонтеры в пути» может зарегистрироваться любой человек, у которого есть личный транспорт и возможность уделить немного времени на безвозмездную помощь. Организации и НКО после регистрации оставляют заявку, и ее видят те, кто в данный момент готов откликнуться.

География бота на данный момент включает 10 городов России: Санкт-Петербург, Вологда, Псков, Архангельск, Мурманск, Великий Новгород, Петрозаводск, Калининград, Сыктывкар, Нарьян-Мар. В боте зарегистрировалось уже больше 300 участников.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.