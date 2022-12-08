Звезда фильма "Особенности национальной охоты" Виктор Бычков перевоплотился в Айболита

При помощи фотосессии актер хочет привлечь внимание общественности к проблемам бездомных животных

Звезда фильма "Кукушка" и комедии «Особенности национальной охоты» Виктор Бычков стал Доктором Айболитом. В новом для себя образе артист выступил на фотосессии, которая призвана привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

Виктор Бычков - амбассадор фонда «Я свободен», который сейчас реализует новый проект - строительство благотворительной зоолечебницы в Ленинградской области. Идея фонда в том, чтобы в такой клинике принимали всех животных, вне зависимости от того, домашний ли это питомец или животное с улицы.

- Мы верим в то, что у каждого животного должна быть возможность получать базовую и экстренную ветеринарную помощь вне зависимости от того, какими финансовыми возможностями обладают их опекуны, - говорят в фонде.

Работать в новой зоолечебнице будут волонтеры-ветеринары, а также добровольцы, прошедшие обучение на базе образовательного центра фонда «Я свободен», помогая волонтерам-ветеринарам с простыми манипуляциями. Зоолечебница будет располагаться на территории центра реабилитации животных «СвободаЦентр» в Ленинградской области. Клиника полностью спроектирована, достигнуты договоренности по поставкам всего необходимого оборудования. Сейчас команда фонда при помощи единомышленников собирает средства на воплощение мечты – создание зоолечебницы.

- Я очень люблю животных и с радостью откликнулся на предложение быть амбасадором фонда « Я свободен», - отметил Виктор Бычков.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.