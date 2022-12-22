Армия России снова становится Великой: Призыв с 21 года, увеличение до 1,5 миллиона человек и ответ на угрозы НАТО

В Воздушно-десантных войсках надо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда я слушал густо накачанное цифрами и фактами выступление Сергея Шойгу на Коллегии Минобороны в декабре 2022-го, мне вспомнился декабрь аж 2008-го. И такой же "сановитый сбор" политиков и генералов, которые тогда в один голос затрубили, что даже после коротенькой победоносной войны с драпавшими грузинами (08.08.08) армию надо реформировать. Слишком серьезные косяки в ее "устройстве" проявились.

Конечно, нынешняя спецоперация на Украине - боевые действия другого масштаба и характера, но и они уже показали в каких местах наше войско надо срочно "ремонтировать" и укреплять. Шойгу говорил именно об этом. Его доклад - по сути, программа реформы армии, ее радикального обновления.

Перейдем к фактам. Что принципиально нового появится в нашей армии? Обратите свой взор на Северо-Запад. Там НАТО — прямо на российских границах - принимает в свою шайку Финляндию и Швецию. Не исключено, что в этих странах появятся военные базы США. 1200 километров кордона с той же Финляндией прикрывать надо? Надо.

Это первое с начала спецоперации крупное публичное мероприятие, где президент и министр Сергей Шойгу подробно обсуждали состояние армии Фото: REUTERS

Значит, нужна группировка российских войск на Северо-Западе России. Там же, в Карелии - армейский корпус.

Теперь смотрим на Юго-Запад. А точнее - на Херсонскую и Запорожскую области. Какие там угрозы, разжевывать не надо. И школьнику понятно. Наш ответ - сформировать 3 мотострелковые дивизии в этих регионах.

Кстати, в доклада Шойгу, как я подсчитал, чаще всего звучало слово "сформировать". А теперь загибайте пальцы:

В Воздушно-десантных войсках надо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии.

Для каждой общевойсковой (танковой) армии сформировать смешанную авиадивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов.

Сформировать 3 управления авиационных дивизий, 8 бомбардировочных авиаполков, 1 истребительный авиаполк, 6 бригад армейской авиации.

1200 километров кордона с той же Финляндией прикрывать надо? Надо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях сформировать 5 артиллерийских дивизий военных округов, а также — артиллерийские бригады большой мощности.

В береговых войсках Военно-Морского флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать 5 дивизий морской пехоты.

Обратите внимание, - "на базе существующих бригад". Что это значит? А это значит, реформе армии времен Сердюкова (2008-2012) приказано "сдать назад", - тогда и министр обороны, и начальник Генштаба Николай Макаров увлеклись переплавкой дивизий в бригады. Но спецоперация показала, что то была неоправданная, даже авантюрная затея.

А теперь вот нам объявили, что решено переформировать в мотострелковые дивизии 7 мотострелковых бригад.

Вот так получилось: новая реформа армии зачастую требует отмены старой. Проще говоря, - исправления ошибок. Пример? Пожалуйста. Будут воссозданы "исчезнувшие" Московский и Ленинградский военные округа. Представляю, с какой радостью эту новость встретят ветераны.

Ну а переход армии на "модный" аутсорсинг в 2008—12 годах вообще смахивал на преступление. Он, по словам Шойгу, "привел к уничтожению войсковых ремонтных органов, что негативно сказалось на исправности вооружения и техники". Это еще мягко сказано. Во время спецоперации войска испытывали острый дефицит ремонтно-восстановительных бригад, чтоб не оставлять технику на поле боя.

Этот прокол решено исправить: в следующем году будут сформированы 3 ремонтных завода и усилены ремонтные подразделения в войсковом звене.

Придется исправлять и еще одну "роковую ошибку" прежней реформы - "распогонивание" военкоматов. Эти органы были превращены в отстойники офицеров запаса. Профессионалов (получавших мизерную зарплату) нередко заменяли бабушки. Теперь в военкоматах решено ввести государственную гражданскую службу и увеличить в них количество воинских должностей.

Спецоперация показала, что государство в свое время явно попало под "очарование" либеральных взглядов на то, что "нам нужна маленькая и компактная армия". А когда приперло - оказалось, что штыков-то не хватает. Эту ошибку решено исправить радикально - численность Вооруженных Сил будет доведена до 1,5 миллиона (то есть, вырастет на 350 тысяч человек), в том числе до 695 тысяч контрактников.

Кстати, возраст призыва в армию Шойгу предложил постепенно поднять с 18 до 21 года (молодежь стала позже взрослеть, в восемнадцать парни - часто еще совсем юнцы, а не воины), а предельный возраст увеличить с 27 до 30 лет.

В береговых войсках Военно-Морского флота на базе существующих бригад морской пехоты необходимо сформировать 5 дивизий морской пехоты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Что же ждет армию в новом году?

На боевое дежурство будут поставлены 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

3 стратегических бомбардировщика - ракетоносца Ту-160М.

Атомный подводный крейсер «Император Александр III», а также 4 подлодки и 12 кораблей.

Решено нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поднять призывной возраст и увеличить размер армии: О чем еще объявили Владимир Путин и Сергей Шойгу на коллегии Минобороны

Путин призвал проанализировать оружие НАТО и использовать для ВС России (подробнее)