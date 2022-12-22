«Рок в защиту животных»: брутальные рокеры объединились, чтобы помочь обитателям приютов со всей страны

Дмитрий Малов. Фото: предоставлено БФ "Искусство в защиту природы".

- Рокеры только снаружи брутальные и небритые, а в душе они все любят котиков и жизни не видят без собак, - улыбается Дмитрий Малов, директор благотворительного фонда "Искусство в защиту природы". Пять лет назад он придумал фестиваль, который объединил не только рок-музыкантов, но и тысячи неравнодушных людей по всей стране для помощи бездомным животным.

Сергей Маврин, Дмитрий Певцов, Артур Беркут, звёзды эстрады, ведущие центральных телеканалов – не перечислить, сколько известных людей откликнулись на идею Дмитрия и выступили на концертах «Рок в защиту животных».

- Ещё много лет назад я заметил, что у нас в стране прижились такие модные и совсем непатриотичные праздники, как Хэллоуин, День Святого Валентина, День Святого Патрика. Миллионы людей в эти праздники наряжались, шли в клубы, отдыхали, оставляли очень большие деньги, по сути, тратя их просто на веселье. Тогда и возникла идея чего-то альтернативного, нашего, но в то же время и полезного, чтобы от этого была помощь тем, кто нуждается - людям, природе, животным, - рассказывает Дмитрий историю возникновения фестиваля. - Я стал писать разным клубам, музыкантам, зоозащитникам с предложением провести всеобщий музыкальный флешмоб, и приурочить его к 4 октября - Международному дню защиты животных.

Нужно было по всей стране в один день провести благотворительные концерты, а всю собранную выручку передать любому понравившемуся организаторам приюту. Концерты в помощь животным проводятся везде, но они раскиданы по времени и с разными названиями. А Дмитрий предложил провести всё это сразу в один день, с общим названием и логотипом - объединить в один фестиваль.

- Когда я это задумал, то даже представить не мог, что людям так понравится идея. Мне стали писать десятки людей с желанием подключиться, принять участие в качестве организаторов, музыкантов, волонтёров, с просьбами о помощи, с предложением оказать эту помощь, - рассказывает Дмитрий.

В итоге к юбилейному фестивалю 2022 года организаторы, музыканты и зоозащитники подошли с отметкой в 250 проведенных мероприятий в 93 городах России, Украины и Республики Беларусь.

- Что мы делаем сегодня? Мы проводим не только благотворительные концерты, но и выставки, лекции, чтения, кинопоказы, торговлю изделиями ручной работы, спортивные соревнования, а также другие культурно-массовые мероприятия, а на собранные средства закупаем корма и предметы первой необходимости для бездомных животных, и всё это передаём в приюты, - рассказывает Дмитрий.

Благодаря фесту поддержку получают не только крупные зоозащитные организации, но и небольшие приюты для животных в разных городах. Среди них «Дом кота» в Ижевске, приют «Бусинка» в Барнауле, «Валента» из Владимира, «Зооспасение» из Самары и многие другие.

За время проведения фестиваля удалось собрать более трех с половиной миллионов рублей – на них купили корма, медикаменты, предметы первой необходимости для подопечных приютов. А благодаря мероприятиям были пристроены несколько десятков животных.

В этом году, например, большие концерты прошли в нескольких городах. В городе Котлас Архангельской области с участием Игоря Талькова-младшего и знаменитого юного художника Паши Абрамова - его картины продаются в десятках стран, а все вырученные деньги мальчик передаёт в приюты. Постоянным участником фестиваля является Сергей Маврин, бывший экс-гитарист группы «Ария». Большой концерт прошел во Владимире, выступал Бранимир Паршиков, а все собранные средства передали приюту "Я живой" в городе Стерлитамак, где находятся более ста животных-инвалидов.

Благотворительный календарь, выпущенный в самый первый год фестиваля в Архангельске. На фото Акимова Анна из группы "Акимова и клякса". Эту собаку она забрала себе домой. Фото: предоставлено БФ "Искусство в защиту природы".

Благотворительный календарь, выпущенный в самый первый год фестиваля в Архангельске. На фото Акимова Анна из группы "Акимова и клякса". Эту собаку она забрала себе домой. Фото: предоставлено БФ "Искусство в защиту природы".

При этом музыканты не только выступают, но и сами забирают к себе питомцев из приюта. Например, в Архангельске Анна Акимова из группы "Акимова и клякса" во время благотворительной фотосессии для календаря забрала себе пса, с которым фотографировалась. В городе Старый Оскол солист одной известных группы прямо во время концерта забрал себе щенка. А на одном из концертов в Можайске колонна байкеров поехала прямиком в приют, привезла туда корм и сколотила восемь собачьих будок.

- У нас есть музыканты, приютившие и по два, и по три десятка бездомных животных, - говорит Дмитрий.

Кстати, фестиваль помогает не только приютам с кошками и собаками. Внимание уделяют и приютам с дикими животными, лисьим питомникам, а в Санкт-Петербурге ежегодно собирают помощь приюту для хомяков.

- Планы у нас очень большие. Нам хочется развивать направление помощи диким животным, национальным паркам и заповедникам, тему бережного отношения к природе, экологичного образа жизни, - говорит Дмитрий. - Для этого нам необходима помощь: информационная, финансовая, помощь организаторами, волонтёрами, чтобы наш фестиваль пришёл в каждый город, в каждый дом. И не только у нас в стране, но и во всём мире. Вот тогда, действительно, этот самый мир станет намного чище, добрей и светлей.

Статья опубликована в рамках конкурса «Город счастливых животных». Материалы о самых ярких инициативах НКО, направленных на помощь животным, будут опубликованы на сайте «Комсомольской правды» и на страницах издания. Заявки принимаем с 14 ноября по 14 декабря (включительно) 2022 года. Подробности по ссылке.