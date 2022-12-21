Школьница из Красноярска создает сборник фото-историй о спасенных животных

Фото: проект «Они псё чувствуют», фотограф Елена Гончарова

Полина Авдеева из Красноярска рисует комиксы о стереотипах про бездомных животных, она спасает собак и кошек, и многие из ее подопечных уже нашли новый дом. В июне 2022 года эта смелая девушка вместе с подругой смогла забрать у жестокого мужчины кота, которого незнакомец мучил прямо у школы.

Полине всего 14 лет. Но она уже знает многое о предательстве, с которым сталкиваются животные. Это большая проблема, и разбираться тут надо не только с последствиями – спасать, лечить, пристраивать хвостатых, необходимо обратить внимание на корень проблемы – менять отношение общества к вопросу жестокого отношения к животным. Так решила Полина и придумала социальный проект «Они псё чувствуют».

Это сборник историй о том, каким образом домашние животные оказались бездомными, как однажды им протянули руку помощи волонтеры. Поддержала проект красноярский фотограф-анималист, кинолог, зоопсихолог Елена Гончарова. Ее снимки дополнили историями спасенных животных. Площадкой для размещения сборника стали соцсети движения «Yuka Official», чтобы как можно больше людей прочитали истории животных.

— Я привыкла рубить проблемы на корню, по этой причине я веду свою волонтерскую деятельность именно в организации проектов, соцроликов, мероприятий, реже становлюсь опекуном для животных. Фотопроект «Они псё чувствуют» зародился также не случайно. Меня задевает тема безответственного, порой жёсткого обращения с животными. Я хочу продвинуть свою идею на широкую аудиторию, продолжать развивать её, чтобы люди поняли масштабность проблемы.

Свой проект Полина реализует в команде с различными приютами. Съемки проходили в приютах «Ковчег надежды» и «Поводог». В октябре 2022 года в объектив фотографа проекта попали подопечные приюта «Хаски Сибири». Животные-модели проекта всё еще ищут дом и заботливого владельца.

Например, Джагер. Прежняя семья бросила его одного на цепи. Истощенный пёс еле держался на лапах. Его вовремя заметили волонтёры, которые освободили «заложника», забрали, откормили и вылечили. Джагер верен своим спасителям, но всё ещё в приюте «Хаски Сибири» и ждет встречи с новой семьей.

Аки так же как и Джагер был брошен один на цепи, но в отличие от своего молодого активного соседа, Аки — пожилой пёс. Если бы не помощь волонтеров «Хаски Сибири», история собаки могла бы закончиться очень печально.

Риму тоже не повезло в прошлым владельцем. Пса не кормили. Рим был «ходячим скелетом», истощенное животное заметил случайный прохожий и позвонил волонтерам. Вскоре Рима забрали. Взвешивание в ветклинике показало вес 11 килограммов при норме у хаски в таком возрасте в два раза больше. Пару раз Рим был буквально на грани жизни и смерти, ему переливали кровь восьми собак. Благодаря усилиям ветеринаров и волонтеров собака жива и здорова, Рим набрал нужный вес, но до сих пор проживает в приюте «Хаски Сибири».

Полина планирует продолжать свой проект, а еще хочет отснять социальный ролик и рассказать о нём в СМИ.

Статья опубликована в рамках конкурса «Город счастливых животных». Материалы о самых ярких инициативах НКО, направленных на помощь животным, будут опубликованы на сайте «Комсомольской правды» и на страницах издания. Заявки принимаем с 14 ноября по 14 декабря (включительно) 2022 года. Подробности по ссылке.