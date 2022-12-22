Украина впала в горячечный бред. Это предательство самого святого

Украинские раскольники из ПЦУ, которая СЦУ, намерены перенести дату этого христианского праздника, чтобы отмечать его вместе с католиками Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль порадовал украинцев откровениями о вариантах встречи ими Нового года и Рождества. Вернее, не так, Рождества и Нового года. И это тот случай, когда от перестановки мест слагаемых, в отличие от арифметики, меняется очень многое.

- Русские будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам, - заявил Шмыгаль на заседании правительства Незалежной. Какие злыдни эти русские! Зеленый "Гринч - похититель Рождества" на их фоне - совершеннейший душка.

Заметьте, не я так сказал, и Шмыгаль расставил эти праздники таким образом не просто так. А потому что украинские раскольники из ПЦУ, которая СЦУ, намерены перенести дату этого христианского праздника, чтобы отмечать его вместе с католиками. Не по юлианскому, а по григорианскому календарю. Почему? Абы не як москали. То есть не как РПЦ. Эту идею они лоббируют уже много лет. И в этом году, после того, как 44% украинцев, по данным опроса (впрочем, знаем мы цену нынешней украинской социологии- !), поддержали перенос Рождества, СЦУ официально разрешила праздновать его 25 декабря. Пока разрешила с явным прицелом в ближайшем будущем перенести его. А, там смотришь, и с католическим обрядом соединится. Не зря же Порошенко еще в 2017-м сделал 25-е вторым Рождеством на Украине. Или первым, не суть важно, главное – государственным праздником.

Вот насчет нашего настоящего православного Рождества я почему-то уверен, что генерал Суровикин даст передышку украинской энергетической и прочей критически важной инфраструктуре. Вернее, тому, что от нее останется, если ничего не изменится в плане целей на Украине, и нынешний график сохранится. А что касается 25-го декабря, то, извините, для нас это не Рождество, а обычное воскресенье в 2022-м году. Так что посидите в темноте. Тем более, что и сам Шмыгаль на днях признал, что не знает, в течение какого периода времени Украина восстановит свою энергетическую инфраструктуру. А в унисон ему спели тот же реквием украинской энергетике и главы ведущих компаний, и многие эксперты в данной области.

Не удивлюсь, если на Украине будут праздновать будущей весной и две Пасхи – с католиками и настоящими православными. Ну что такого – два раза Христос родился, два раза воскреснет. И все в рамках одной конфессии, если можно эту СЦУ так назвать. Раскольники и не на такое готовы. Про два Крещения и говорить нечего… Пожалели бы Христа, нелюди.

Мне вот вспомнилось, наблюдая этот бредовый бардак, как в недолгий период работы в студенческом прошлом в Большом театре мне довелось наблюдать воскрешение спектакля "Опера о настоящем человеке". Да, да, про Маресьева. Много в постановке было такого, что стало бы украшением любого новогоднего стола в качестве рассказов. И сцена "хор хирургов и Маресьев" тоже имели место, пусть и не в таком виде, как в популярном анекдоте. Но наиболее впечатлили меня сначала три жены Маресьева, явившиеся ему в больничной палате после операции. Я тогда еще удивился, куда, мол, смотрят партийная организация и замполит части. Но потом и три жены ушли в тень, когда в палате появились три матери (!) Маресьева, причем, совершенно непохожие друг на друга ни по комплекции, ни по другим внешним данным (поскольку они пели свои партии на разные голоса).

- Но как? – воскликнул тогда я, и если бы в тот момент мы говорили такие слова, то обязательно бы добавил что-либо про Карла. Впрочем, у нас и тогда, и сейчас и другие слова наличествуют в лексиконе.

Все это действие извиняло то обстоятельство, что видения многочисленных жен и матерей были горячечным бредом прооперированного летчика.

А теперь похожий бред разворачивается в реальности на Незалежной под жалостное поскуливание тамошней власти и апелляцию к общему как бы христианству. Нет, ребята, оно у нас разное: у нас "не в силе Бог, а в правде", а у вас - "москаляку на гиляку".

Но что-то подсказывает, что и на этом все не закончится. И не удивлюсь, если на торжественную вечернюю Рождественскую службу с посохом, аки Дед Мороз, выйдет главарь СЦУ "митрополит" Епифаний (в миру Сергей Думенко) и рявкнет во все горло: "Христос воскресе, православные!" Какая разница, что там на календаре. Ведь всем известно: "Все врут календари".

И это станет логическим завершением творимого сейчас с православием на Украине беспредела.

Честное слово, не удивлюсь.