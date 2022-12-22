Когда закончится спецоперация: Байден внезапно дал самый точный ответ

Владимир Зеленский и Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден точно и емко определил, чем должна закончиться для Украины российская спецоперация, если Киев продолжит вести боевые действия "до последнего украинца".

На пресс-конференции по итогам встречи с главой Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома пообещал оказывать помощь Киеву, пока Незалежная не прекратит свое существование.

"Мы будем стоять на стороне Украины до тех пор, пока она существует", - заявил Байден, при этом воздержавшись от прогноза, сколько дней, недель или месяцев осталось этому государству.

Впрочем, уже несколько часов спустя эти обещания оказались разбиты – сенат внезапно отложил голосование по новому пакету помощи на $45 млрд.

Возможно, в Вашингтоне уже начали заниматься подсчетом оставшихся Украине дней, так как заморский спонсор похвалил прибывшего "на поклон" главу незалежней за "открытость к достижению "справедливого мира" без территориальных уступок. Естественно, на совершенно неприемлемых для России условиях.

То есть фактически Вашингтон одновременно делает вид, что стремится к миру, но другой рукой дает Киеву "добро" на эскалацию конфликта с Москвой. Тем самым демонстрируя России, что выполнить цели спецоперации возможно только после полного свержения марионеточного режима. Ведь пока Украина существует под властью Зеленского, Байден поддержит. Он обещал.

Так что реальным результатом встречи Зеленского с хозяином стало подтверждение от Вашингтона: мы готовы на любые жертвы со стороны безразличных нам украинцев, чтобы добиться стратегических целей: поддержать доллар с помощью насыщения деньгами своей военной промышленности. И максимально ослабить Россию в ходе военного конфликта.

Только получится ли? Более, чем красноречивым ответом стала коллегия Минобороны с участием Владимира Путина, где было объявлено о реформе армии России. Да и глобальные изменения миропорядка, угрожающие гегемонии США, тоже явно не играют на руку Белому дому.

Но ставки уже сделаны.