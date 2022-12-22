Строки из дома обязательно дойдут до адресатов в СВО

Минобороны РФ показало доставку писем и посылок военнослужащим

В Минобороны показали как военные почтальоны развозят письма и посылки в районы дислокации соединений, что находятся на передовых позициях.

«Военнослужащие получают письма и посылки из дома, от родных и близких, общественных организаций и школьников, пожелавших поддержать их подарками и словами поддержки», - говорится в сообщении Минобороны России.

Доставка писем в зону специальной военной операции — на фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил Российской Федерации (ФПС). Их машины под охраной ежедневно бывают на передовой. Все конверты и посылки будут вручены лично в руки. Здесь понимают, порой — важнее связи с домом нет ничего. Бойцы готовы писать в ответ при любой возможности, если есть несколько свободных минут между боевой работой — берутся за ручки.

Во всех группировках войск развернуты обменные пункты, где участники могут написать и оставить свои письма. Ежедневно военнослужащие ФПС развозят по воинским подразделениям около тысячи конвертов. Это немало.

Образец написания адреса на конверте

В военном ведомстве отмечают, что фельдъегерско-почтовая связь ВС РФ является единственным и уникальным видом почтовой связи, позволяющим доставлять все виды почтовых отправлений личному составу, проходящему военную службу в зоне проведения СВО.

«Слово, написанное родным человеком, – тоже оружие. Мощное и безотказное. Каждый это понимает. И ценнее написанных от руки слов поддержки из родного дома – нет ничего – в местах выполнения боевых задач все об этом знают», - отмечают в Минобороны России.

КСТАТИ

Если граждане не знают номера воинской части, следует обратиться к сотрудникам военного комиссариата по месту жительства, они предоставят эти данные в кротчайшие сроки. Для этого необходимо знать фамилию, имя, отчество военнослужащего, дату его рождения, а также каким военкоматом он был призван. Также при себе нужно иметь подтверждающие документы. Информация предоставляется ближайшим родственникам (родители/опекуны, супруги, а также дети). Помимо писем можно также отправить и посылки. Более точную информацию о том, что можно отправлять в посылке, следует уточнять в военкомате.