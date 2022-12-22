Росгвардейцы, вернувшись со спецоперации, сделали предложения своим возлюбленным

Бойцы решили сделать предложение руки и сердца сразу после возвращения с передовой

Два бойца Росгвардии для себя твердо решили, что если вернутся после выполнения задач в ходе специальной военной операции, то обязательно сделают предложения руки и сердца своим возлюбленным. Обещали и сделали!

Кадры этих трогательных моментов в жизни военнослужащих пришли в редакцию несколько минут назад с Камчатки.

Первая трогательная сцена состоялась прямо у трапа самолета. Избранница старшего сержанта полиции Анатолия К. по имени Любовь приехала на встречу в образе Снегурочки. Анатолий вышел из строя с букетом цветов, встал на колено и произнес заветные для девушки слова.

Под бурные аплодисменты присутствующих девушка, не задумываясь, согласилась стать женой росгвардейца. Впрочем, она и сама служит в Росгвардии.

Еще одно предложение руки и сердца сделал сотрудник Росгвардии Иван Ш. в присутствии сослуживцев и родных. Боец встал на колено и протянул своей избраннице кольцо. Девушка ответила «да» не в силах сдержать слезы.

«Руководство, коллеги и друзья поздравили будущих молодоженов со знаменательным событием, а вернувшихся сотрудников с возвращением домой», - отметили в Росгвардии.