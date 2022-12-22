ВКонтакте отметит Новый год масштабным розыгрышем подарков на 7 млрд рублей, подведением личных итогов года и поддержкой Фонда «Обнажённые сердца»

Каждый декабрь ВКонтакте традиционно делится ключевыми итогами

В честь праздника ВКонтакте приготовила для пользователей множество сюрпризов: новогоднюю атмосферу в VK Мессенджере, специальные поздравления в VK Клипах и VK Звонках, игру «ТайныйСанта», «Капсулу времени», благотворительные подарки и многое другое.

Беспроигрышный розыгрыш подарков и добрые дела ВКонтакте

Команда ВКонтакте запустила в сервисе VK Чекбэк масштабный новогодний розыгрыш подарков с общим призовым фондом в 7 млрд рублей. Получать подарки от соцсети можно каждый день — для этого достаточно выполнять задания в специальной праздничной вкладке сервиса. Также все пользователи могут принять участие в розыгрыше суперпризов: победителей ждут компьютеры, смартфоны, бытовая техника, колонки VK Капсулы, голоса ВКонтакте, промокоды на VK Музыку и многое другое — результаты объявят 16 января.

Чтобы принять участие в розыгрыше суперпризов, нужно заполнить виртуальные ёлочные шарики элементами новогодней атмосферы — они будут появляться по ходу выполнения заданий, указанных в сервисе VK Чекбэк. Всего в игре 20 основных уровней, но для самым активным участникам будет доступен секретный шар, увеличивающий шансы на победу в розыгрыше.

В новогоднем розыгрыше ВКонтакте можно совершать добрые дела. Выполняя благотворительные задания и переводя пожертвования в Фонд «Обнажённые сердца», пользователи не только увеличат шансы выиграть суперприз, но и помогут людям с аутизмом и другими особенностями, а также их семьям. Более того, покупая и даря специальные новогодние подарки ВКонтакте, пользователи смогут поддержать другие благотворительные организации. В этом году все вырученные от подарков средства будут перечислены трём фондам:

«Верность» — помогает спасать, лечить и адаптировать животных к жизни в социуме, выстраивает инфраструктуру системной помощи животным;

«Искорка Фонд» — помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями;

ОРБИ — помогает людям после инсульта и их семьям.

Индекс открытости сердца и личные итоги 2022 года

Под занавес 2022 года каждый пользователь ВКонтакте может подвести личные итоги и узнать, сколько минут музыки было прослушано, друзей — приобретено, метров ленты — пролистано, а сообщений — отправлено. Итоги доступны в специальном мини-приложении: результатом можно поделиться в профиле и историях ВКонтакте. Соцсеть разработала специальный индекс открытости сердца, который складывается из всех пользовательских взаимодействий в социальной сети в течение года. Узнать свой индекс открытости можно в том же мини-аппе.

Праздничное поздравление из любой точки мира

ВКонтакте поможет быть на связи с родными и друзьями, а также поздравить дорогих и близких людей с Новым годом из любой точки мира. В VK Мессенджере появились праздничные фоны, возможность записать видеосообщение в форме ёлочки и снежинки, а также установить специальные vmoji-аватары в новогоднем стиле.

В VK Звонках добавили специальную кнопку «Обнять в звонке» — она поможет собеседникам совершить виртуальное объятие, включить тематический фон и вместе почувствовать атмосферу Нового года. Благодаря новой функции совместного просмотра пользователи могут смотреть любимые новогодние фильмы вместе с собеседниками прямо во время звонка — это позволит проводить больше времени с близкими и делиться яркими эмоциями даже на расстоянии. Перейти в режим совместного просмотра можно из любой видеоконференции, достаточно нажать «Просмотр видео» и выбрать ролик из многомиллионной библиотеки VK Видео.

Команда VK Клипов запустила специальный новогодний эффект «Открытое сердце», позволяющий записать оригинальное праздничное видео и поздравить случайного друга ВКонтакте с наступающим 2023 годом. Также в сервисе появилась тематическая подборка «Новый Новый год» с праздничными лайфхаками от блогеров и селебрити: например, как легко и просто украсить ёлку, накрыть праздничный стол или необычно поздравить близких.

Тем, кто желает оставить след в истории и отправить письмо из прошлого в будущее, поможет сервис «Капсула времени» — с его помощью можно подвести итоги уходящего года и сохранить ностальгические воспоминания, популярные треки или картинки. А сервис «Тайный Санта» позволит организовать анонимный обмен подарками среди компании друзей или в рамках сообщества ВКонтакте.

Каждый декабрь ВКонтакте традиционно делится ключевыми итогами. В этом году все они собраны в специальном разделе vk.com/2022: ранее в нём уже появились самые обсуждаемые инфлюенсеры, фильмы, сериалы и видеоигры уходящего года, музыкальные и другие итоги.