Актриса Елена Валюшкина уличила бывшего мужа во лжи Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Недавно в ток-шоу «Звезды сошлись» (тема передачи – любимые домашние питомцы) артист Александр Яцко рассказал, как в 2008 году жена подарила ему на день рождения маламута по кличке Чика. «Чику пришлось полюбить», - признался Яцко, как будто бы до этого он прохладно относился к домашним питомцам.

- Момент, когда я ее окончательно полюбил, случился летом 2012 года, когда Чика вздумала рожать. И мне пришлось быть собачьим акушером. Чика родила 11 щенков, - Яцко рассказал историю, как ухаживал за щенками. - Я построил им специальный загон на даче… Когда щенки подросли, выложил в Интернет их фотографии. Всех разобрали, даже нескольких удалось продать…

Из рассказа Яцко следовало, что собаку ему подарила его нынешняя молодая жена Дарья. На экране показали ее фотографию. И Яцко со счастливым лицом рисует семейную идиллию: жена, собака, щенки…

На это содержательное повествование тут же откликнулась бывшая жена Александра Яцко – актриса Елена Валюшкина, которая и была настоящей хозяйкой упомянутой Чики.

- Меня мои подписчики, которые любили Чику и следили за ее разговорами, спрашивают, почему про Чику рассказывает какой-то мужчина, - написала Елена в своем микроблоге. - Это мой бывший муж... В начале нашей семейной жизни я узнала, что он не любит животных, что собаки и кошки должны бегать по улицам. Кот Тошка - это первая моя победа. Чика - вторая победа меня и моих детей. Обманом мы завели Чику. Мы просто подарили ему на ДР. Не галстуки же дарить. Кстати, Чика - аляскинский маламут - порода такая. Я каждый раз поражаюсь маленькому и большому вранью этого человека... Каждая встреча с ним на экране ТВ – радость открытия...

Никто не мешал ему сказать – бывшая жена Елена Валюшкина подарила. А то как-то некрасиво: сидишь, деньги зарабатываешь, а имён не называешь. За Чику обидно. В студии это был единственный человек (Александр Яцко) без домашнего животного. И рассказывал о «канадском маламуте», которого видел в последний раз лет 7 назад…

Подписчики Елены Валюшкиной ее поддержали в своих комментариях: «заврался мужик вконец. Какое отношение к Чикуне имеет этот бывший? Знаем, что Чикуня с вами жила до самой смерти».

А некоторые даже искренне удивились: «Вы с этим человеком служите в одном театре. Как можно врать, а потом встречаться в коридорах театра и делать вид, что ничего произошло?»

На вопрос, как удается работать в одном театре с обоими бывшими мужьями – и с Леонидом Фоминым (первый муж Валюшкиной), и с Александром Яцко (второй бывший), Елена отвечает так:

- Ничего страшного: мы не общаемся и видимся крайне редко. Мы не играем вместе в спектаклях, не репетируем. В чем проблема? В коллективе не только бывшие мужья и жены могут быть не очень дружелюбны друг к другу. Поверьте, бывшие мужья - не самая большая проблема в жизни.