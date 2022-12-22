И рыбку съесть, и...: Байден опозорил Зеленского сразу после переговоров в США

Западные СМИ скептически оценили визит Зеленского в Вашингтон Фото: REUTERS

Не успела за гостем дверь закрыться, а все обещанное ему хозяином уже начало резко «усыхать». Примерно так можно оценить визит президента Украины в Вашингтон, исходя из комментариев американской прессы. The Washington Post: «Зеленский не добился главной цели - обещания «более мощных вооружений», чтобы совершить в новом году «серьезное наступление», его позиции не во всем совпадали с видением Байдена». Politico: «Ряд республиканцев в конгрессе США не готовы взять на себя обязательства по продолжению финансовой помощи Украине - есть опасения по поводу того, пойдут ли деньги по назначению».

Ну и уж совсем издевательски выглядит интрига с прохождением в конгрессе пакета помощи Украине на 45 миллиардов долларов. Не успел Байден в ходе пафосных церемоний по приему дорого гостя из Киева поблагодарить членов конгресса за двухпартийную поддержку Украины, как в сенате случилась откровенная «зрада». Как пишет Bloomberg, буквально через несколько часов после выступления Зеленского перед конгрессом США, принятого, как и полагается в подобных случаях, с истовым восторгом, американские законодатели хитрым процедурным финтом отложили голосование по этому самому пакету. Теперь к нему вернутся лишь в январе, когда большинство в палате представителей будет уже у республиканцев. А те, как все помнят, грозят подвергнуть ревизии все траты на Украину или, как минимум, существенно их сократить.

Разве за таким унижением прилетел Зеленский на борту ВВС США за океан? Разве мог ожидать такой скупости от американских «побратимов», наградив Байдена высшей военной наградой Украины? Нет, если судить по картинкам и видосикам, все путем: с президентом США у камина в Белом доме, на трибуне конгресса с привезенным с фронта опаленным огнем прапором, все в той же подчеркнуто-аскетичной униформе цвета хаки, которую поклялся не снимать до победы… А деньги где?

Да, обещаны и, похоже, уже точно выделят 1,8 млрд долларов дополнительной помощи, включая имеющий важное символическое значение один комплекс ПВО Patriot. Но основные желанные военные коврижки были «зашиты» в тот самый 45-миллиардный пакет, который так подло подвесили республиканцы. Да, Байден заявил, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько нужно». Но не уточнил: нужно для чего? Поражения России? Так та же The Washington Post пишет, ссылаясь на Иво Даалдера, бывшего постпреда США в НАТО, что американский президент по-прежнему опасается эскалации конфликта и беспокоится о том, чтобы «не зайти слишком далеко и слишком быстро». Как это по-русски? Ну, про "рыбку съесть"…

Значимый, казалось бы, пассаж Байдена о готовности Зеленского к «справедливому миру». Но формула этого мира от украинского лидера хорошо известна: «вас здесь не стояло»… Никаких даже намеков на подвижки к более реалистичному восприятию действительности Зеленский не допустил. По-прежнему твердый, как кремень, в своей решимости сначала Россию победить, а потом с ней и разговаривать. То есть о переговорах по-прежнему надо забыть.

Хотя западная пресса среди версий, почему Зеленский все же слетал за океан, дают и такую. Британская The Telegraph: визит президента Украины Владимира Зеленского в США свидетельствует о том, что некоторые западные страны начали уставать от конфликта на Украине, поэтому в Киеве решили активизировать усилия по получению иностранной военной помощи. То есть визит-то, выходит, «пожарный» - чтобы продемонстрировать слабакам из Европы, которые уже загундосили о мирных переговорах, непоколебимую решимость США поддерживать Киев до конца. Глядишь, пример Вашингтона и младших партнеров вдохновит на терпение…

Общий смысл западных оценок визита Зеленского к Байдену можно суммировать так: жаркие объятия, чтобы все поверили, что это брак по любви, а не по расчету.

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