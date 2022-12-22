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Политика22 декабря 2022 10:34

Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки двух МиГ-29 ВСУ

Также подбит в воздухе Ми-8 с украинскими националистами
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Минобороны России продолжает зачистку российских земель от украинских националистов.

Минобороны России продолжает зачистку российских земель от украинских националистов.

Минобороны России продолжает зачистку российских земель от украинских националистов. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ в основных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 20, на Донецком до 50, на Южно-Донецком более 30.

Генерал-лейтенант также отметил, что в районах населенных пунктов Сладкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

За сутки силами подразделений ПОВ, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России нанесено поражение: трем беспилотникам, двум реактивным снарядам системы залпового огня «HIMARS», двум самолетам МиГ-29, Ми-8 ВВС ВСУ, пункту ремонта артиллерийских систем М777, трем складам с боеприпасами, 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93-х районах.

По сводкам заметно, как уже неделю активизировались остатки военно-воздушных сил ВСУ. Ими пока еще пытаются прикрыть войска киевского режима, где нашим войскам удалось уничтожить подразделение противовоздушной обороны. Но тщетно. Каждый день ВСУ теряют боевые самолеты и вертолеты.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

350 - самолетов.

188 - вертолетов.

2694 - беспилотных летательных аппарата.

399 - зенитных ракетных комплексов.

7191 - танк и другая боевая бронированная машина.

934 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3700 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7707 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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