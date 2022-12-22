В Кремле отреагировали на ранение Рогозина: «Да, есть риск. Но чиновники обязаны ездить на новые территории»

Песков прокомментировал ранение экс-главы Роскосмоса Рогозина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Как в Кремле, в частности, президент Владимир Путин, отреагировали на то, что в Донецке ранен Дмитрий Рогозин? - с таким вопросом в четверг, 22 декабря, к официальному представителю Кремля обратился журналист «Комсомольской правды». - Сразу второй вопрос невольно возникает. Может быть, Кремлю и правительству как-то отрегулировать этот стихийный процесс, связанный с командировками чиновников, бывших или нынешних, я не знаю, в Донбасс, на Херсонщину и в Запорожье? По сути, этот процесс бесконтрольный. Или это нормально, учитывая то, что все происходит на нашей территории? Я имею в виду ранения и так далее. Это уже не первое ранение. Некоторые чиновники и губернаторы ездят туда, как к себе домой. Или здесь должен быть все-таки какой-то контроль?

Песков довольно подробно ответил на эти вопросы:

- Смотрите, есть командировки чиновников, и это совершенно нормально.

Чиновники посещают российские регионы. И будут посещать.

Тем более, это - такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, в период их интеграции и адаптации во все пространства жизни нашей большой страны - особого внимания.

И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве. Помимо этого, есть и огромное число добровольцев, добровольческих организаций, которые тоже оказывают неоценимую помощь, и работу которых неоднократно очень высоко оценивал президент.

Что касается этого случая (речь о ЧП, связанном с Рогозиным. - А.Г.), где, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Ранены и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, и Дмитрий Рогозин. Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших.

И желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения.

В любом случае пребывание в некоторых районах и ДНР, и ЛНР, других территорий, к сожалению, по-прежнему опасно, несет большие риски, в том числе риски для жизни.

Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там - по зову сердца, выполнять свою миссию.

- Спасибо.