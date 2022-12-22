Эксперты ВОЗ заявили о дефиците антибиотиков даже в богатых странах

Всемирная организация здравоохранения собирает данные об обеспечении антибиотиками в 35 странах мира. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Всемирная организация здравоохранения собирает данные об обеспечении антибиотиками в 35 странах мира. Нехватка препаратов пенициллинового ряда наблюдается в 80 процентах таких государств. Трудности испытывают США, Канада (не хватает амоксициллина) и львиная доля стран Европейского Союза (25 членов ЕС из 27). Об этом сообщила Лиза Хедман, руководитель группы ВОЗ по снабжению лекарственными средствами и обеспечению доступа к ним. По ситуации в странах третьего мира информации нет, но вряд ли там картина более оптимистичная.

Нынешний дефицит это своего рода эхо пандемии COVID-19. Во-первых, в ковидные времена спрос на антибиотики упал. Во-вторых, из-за коронавирусных ограничений цепочки поставок во многих случаях оказались разорванными и до сих пор полного восстановления экономических связей не произошло. Поэтому восстановить объемы производства быстро не получается.

Кроме того, фармацевтическая отрасль оказалась не готова к резкому росту инфекционных заболеваний. Дефицит лекарств возник в том числе и потому, что “страны не ожидали, что респираторные инфекции так сильно ударят по нам в первый год без масок”, объяснила Лиза Хедман изданию Financial Times.

В России несмотря на рост спроса дефицита антибиотиков на основе амоксициллина и цефуроксима не наблюдается, сообщает РИА со ссылкой на экспертов Центра развития перспективных технологий. Сформированные товарные запасы позволяют удовлетворить растущий спрос.