Анна Перевозчикова: «В цифровом мире мы забыли о классическом качестве фотографии»

Фотограф Анна Перевозчикова, чья работа вошла в экспозицию, рассказала, в чем уникальность такого подхода, как можно переосмыслить один и тот же кадр и почему предпочитает экстремальные съемки.

Фотография - простое дело лишь на первый взгляд. Это целая наука со множеством технических нюансов, знание которых открывает свободу творчества. Такого подхода придерживается Анна, которая, наряду с огромным практическим опытом, стала автором научных работ о технической стороне фотоискусства. За ее плечами две персональные выставки, множество наград на российских и международных конкурсах, а также членство в Союзе фотохудожников России, куда принимают избранных авторов, оказавших влияние на развитие фотографии.

Сейчас ее работа участвует в необычной выставке “Цифра в серебре”. Из более 500 присланных снимков в экспозицию вошло 55 лучших. Кадры действительно уникальны - такого качества печати в 21 веке обычно уже не увидеть.

- В чём новизна этой выставки?

- Идея в том, чтобы совместить мир цифровой и аналоговой фотографии. Мы сейчас живем в цифровом мире, храним снимки на компьютере или на облаке и просматриваем чаще всего тоже с экрана. Но мы немного забыли то качество фотографии, которое дает классическая печать, которая использовалась в 20 веке. Куратор выставки - ректор Института профессиональной и любительской фотографии Василий Прудников - решил объединить достоинства обоих методов. Для проекта отбирались цифровые снимки, которые затем печатались по специальной технологии на желатино-серебряной фотобумаге, где рисунок формируется серебром, а не красителями, как на принтерах. В результате мы могли, с одной стороны, довести цифровое изображение до совершенства с помощью современных фоторедакторов, а с другой - придать отпечатку архивное и галерейное качество. Этот проект действительно уникален - такого раньше никто никогда не делал. Это синтез двух противоположных направлений в фотографии. Выставка проходит в галерее классической фотографии в Москве, знаковом месте, куда стремятся попасть практически все профессиональные фотографы. Работы проходили строгий отбор авторитетного жюри, поэтому, конечно, мне крайне приятно, что мой снимок там тоже представлен.

- Почему вы решили поучаствовать?

- Когда я узнала об этом конкурсе, то сразу поняла, что он абсолютно мне подходит. У меня уже было две серии фотографий в черно-белом варианте, которые называются “Пленочный негатив”. Они даже, скорее, бело-черные, потому что радикально отличаются от классической черно-белой фотографии. Я задумала эту серию в разгар пандемии, когда весь мир, по внутренним ощущениям, был погружен во мглу, преобладало темное, депрессивное настроение. Мне пришла мысль о пленочном негативе, который выглядит как изображение наоборот. То, что на фотографии будет белым, в негативе оказывается черным. Я подобрала несколько снимков, которые подходили по стилистике, композиции и цвету, перевела их в черно-белое изображение, а затем инвертировала в фоторедакторе, получив эффект пленки. Получилась серия, где основной цвет кадра - черный, и несколько светлых элементов, которые как бы светятся из этой мглы. Один из этих кадров я отобрала для выставки.

- Что на этом кадре изображено?

- Сам снимок я сделала еще раньше, на Северном Кавказе. Это одиноко стоящее дерево, окруженное снегом. Чтобы его запечатлеть, пришлось весной, когда тает снег, подниматься в горы по распутице. Изначально кадр выглядел как беспредельное белое пространство, и в правой части - одинокое дерево, которое отбрасывает тень. Но потом я переосмыслила свою собственную фотографию под влиянием обстоятельств, в которых мы оказались. Я инвертировала изображение, и получилось черное пространство и будто светящееся в нем дерево. Кадр этот называется “Одиночество во тьме” - как некий свет из тьмы, который дарит надежду. Он отражал мои ощущения во время пандемии, когда мы были заперты дома и на себе ощутили всю тяжесть одиночества. И этот уже инвертированный кадр напечатали серебром. Выставка дала уникальный шанс сделать это - у фотографов нет нужных реагентов и оборудования, чтобы выполнить такую печать. Организаторы выставки напечатали снимки в этой необычной технике в специальной фотолаборатории.

- Как давно вы вообще занимаетесь фотографией?

- Больше десяти лет. Я довольно долго к этому шла: сначала получила экономическое образование, потом стала веб-дизайнером. Фотография всегда меня привлекала, но систематически я начала заниматься этим во время декрета. Редкие свободные моменты посвящала работе с камерой. Мне нравилось экспериментировать с выдержкой, со светом. Сначала я делала постановочные фото, разные натюрморты - большинство с этого начинает, потому что это позволяет более досконально изучить техническую часть. Но вскоре мне захотелось большего. Я много путешествую и продолжила свои опыты в поездках. Мне нравилось ловить какие-то моменты в жизни людей, в природе, жизни города. Из этих робких экспериментов и рождались снимки, которые потом заслужили признание.

- Вы много фотографируете природу. Какие места вас вдохновляют?

- Если говорить о России - лучше Северного Кавказа может быть только Русский Север.

Я была в Мурманской области на самой крайней точке, которая доступна на машине, в Териберке - сейчас это уже популярное место, но оно действительно захватывающее. Архангельская область, Карелия - природа Русского Севера настолько уникальна, прекрасна и в то же время сурова, что в нее невозможно не влюбиться. Все нормальные люди летом едут к морю, а фотографы - на Русский Север. Вообще я была во многих странах, в том числе в труднодоступных для туристов. Меня всегда привлекали не достопримечательности и “парадные” виды, а повседневная жизнь, какие-то мимолетные моменты в жизни людей, меняющиеся состояния в природе. У меня есть серии снимков из Таджикистана и Северной Кореи, где я старалась поймать в кадр обычную жизнь обычных людей. В Северной Корее приходилось делать это с риском для себя, на любительскую камеру тайком от наших сопровождающих, и тайно вывозить флешки из страны. Нас настолько тщательно досматривали на границе, что даже задержали поезд. Сейчас мне хотелось бы побывать в Африке - дополнить свой проект о жизни детей в разных странах мира.

- Как складывался ваш стиль в фотографии?

- Я воспринимаю фотографию как целостное художественное полотно. В этом на меня повлияла член Союза художников Дарья Булавина, в мастерской которой я проходила обучение. Некоторые фотографы очень долго готовятся к съемкам, продумывают мельчайшие детали. Мне же ближе подход, когда кадр выхватывается из реальности в один момент. Для этого нужно очень тщательно тренировать свое зрение, быть готовой за долю секунды сформировать композицию в воображении и очень быстро среагировать - через секунду момент может быть упущен. Кроме того, меня привлекают экстремальные условия съемки. Самые живые, эмоциональные кадры получаются в сложных погодных условиях, при сложном рисунке света. Иногда за кадром приходится подниматься в горы, иногда - замерзнуть или промокнуть. Даже многие путешествия я планирую осенью или зимой, чтобы было больше пространства для объектива и зелень не заслоняла обзор.

- У вас есть любимые кадры среди ваших работ?

- Лучшие кадры, наверное, те, что еще не сняты. Но несколько значимых снимков в моем портфолио уже есть. Например, абсолютно новая серия снимков города на длинной выдержке с небольшим сдвигом. Казалось бы, когда вы снимаете на длинной выдержке, обязательно нужен штатив, не должно быть никакого содрогания камеры. А я решила поэкспериментировать и нарушить правила. На моей серии - кадры города из стекла и бетона, небоскребы, над которыми за счет сдвигов на длинной выдержке появляется некий ореол. Эту серию я тоже буду тоже оформлять в выставку.

- Что еще в ваших ближайших планах?

- Сейчас я занимаюсь исследованием фотографии с научной точки зрения. Я выпустила две монографии и пишу следующую. Одна работа посвящена теме диафрагмы в фотографии, где я подошла к предмету досконально с профессиональной позиции. А вторая работа о кино- и фотообъективах. Научная работа оказалась мне близка, потому что за годы работы фотографом накопилось столько практических знаний, которые бы хотелось систематизировать, поделиться с теми, кому это может быть полезно. Фотоискусство - это сложное сочетание творчества и технической составляющей, и технический аспект направлен на служение творческому. Вы можете видеть как художник, но без понимания техники не добьетесь нужного кадра. Именно техническая грамотность позволяет снять ограничения с творчества.

- Есть ли у вас профессиональные достижения, которыми вы гордитесь?

- Я регулярно участвую в различных выставках и конкурсах. У меня было две персональные выставки в ключевых арт-пространствах страны: серия о Северной Корее выставлялась в Новой Третьяковке в Москве, “Пленочный негатив” - в залах Союза художников. Снимок с одиноким деревом, который сейчас отпечатали в серебре, экспонировался в галерее “Бумер” в центре Лондона и в галерее “Контраст” в Екатеринбурге. То есть один и тот же кадр в трех различных ипостасях побывал на нескольких разных выставках в России и Великобритании. Определенным признанием заслуг в отрасли для меня служит членство в Союзе фотохудожников России, в ряды которого принимают далеко не каждого - за 30-летнюю историю Союза в него вошли всего около 1800 фотографов. Также я активный член Русского географического общества, где мы с коллегами занимаемся популяризацией природы малоизвестных уголков нашей страны. В последнее время я сама стала выступать экспертом жюри на фотоконкурсах.

- При этом вы - многодетная мама. Не мешает это такой творческой активности?

- У меня четверо детей, конечно, они требуют постоянного внимания. Но моей работе они никогда не мешали. Наоборот, я путешествую с детьми, они всегда со мной, за исключением самых экстремальных съемок. А иногда они даже помогают наладить контакт с местным населением. У детей коммуникации происходят проще, чем у взрослых, ну а я с ними получаю доступ в места, куда сама бы вряд ли попала.