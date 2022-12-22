VK подводит результаты работы по поддержке МСП за 2022 год

Фото: ВКонтакте

В 2022 году VK сделала основной фокус в поддержке малого и среднего бизнеса на трех направлениях: открытом диалоге с предпринимателями, развитии простых и эффективных инструментов и обучении сообщества. Компания подводит итоги года и работы общественного совета, в который вошли эксперты VK, представители ОПОРЫ РОССИИ и действующие предприниматели.

«В этом году нам было важно быстро перестроиться и начать еще активнее развивать те инструменты и проекты, которые были бы полезны бизнесу в новых условиях. Участники совета уже в марте проделали большую работу по сбору обратной связи от предпринимателей: какие проблемы есть, какие инструменты нужны, что сейчас работает недостаточно эффективно? Только за первые полгода наша команда провела офлайн-встречи более чем с тысячью предпринимателями, что помогло более глубоко понять потребности бизнеса. Все инсайты и запросы легли в основу доработки продуктов VK для бизнеса, развитие новых инструментов и технологий, а также запуск дополнительных мер поддержки. Мы видим результат проделанной работы. За 2022 год количество активных сообществ и групп бизнеса в соцсетях VK выросло более чем на 40%», — комментирует Егор Абрамец, вице-президент департамента рекламных технологий и СМБ, VK.

Бизнес ВКонтакте

ВКонтакте свое дело развивают уже более 2 млн предпринимателей. С начала года в 1,5 раза увеличилось число сообществ, которые подключили Магазин ВКонтакте для продажи товаров и услуг. Быстрее других в соцсети растут сообщества бизнеса в категориях красота и здоровье — их количество увеличилось на 104%, одежда, обувь и аксессуары — на 76%, рестораны, продукты питания — на 55% и товары для детей — на 54%.

В июле VK перезапустила Маркет ВКонтакте — единую площадку для продавцов и покупателей. Новая витрина объединила 40 миллионов товаров от более чем 360 тысяч предпринимателей. Управлять заказами продавцы могут и с мобильных устройств: упрощенный интерфейс помогает быстрее обрабатывать заявки от клиентов. Помимо этого, предприниматели создают свои сервисы на открытой платформе VK Mini Apps — это упрощает коммуникацию с их клиентами и расширяют возможности рекламы.

Для того чтобы помогать предпринимателям последовательно развивать страницы ВКонтакте, в соцсети появился Индекс качества бизнес-сообществ. Простые задания и подсказки помогут предпринимателям повышать активность сообществ, привлекать больше подписчиков и получать дополнительные преимущества. Например, приоритет товаров в поисковой выдаче в соцсети, скидки на рекламу и помощь специалистов в продвижении. Один из пунктов, который влияет на индекс, — верификация сообщества. Благодаря совместному проекту VK и Корпорации МСП получить галочку можно быстрее и проще — через авторизацию на Цифровой платформе МСП.РФ.

Рекламные инструменты VK

Количество уникальных рекламодателей среди малого и среднего бизнеса ВКонтакте выросло на 70% год к году. Быстрее других увеличивают бюджеты на рекламу в соцсети сообщества, которые предлагают профессиональные услуги, — рост на 194% за год. В топе также сообщества, продающие товары, — их инвестиции в рекламу выросли на 161%, страницы, посвященные красоте и здоровью — на 142% и образованию — на 58%.

Помимо сообществ на ресурсах VK и в партнерской сети предприниматели продвигают свои приложения, сайты и интернет-магазины с помощью инструментов единой платформы VK Реклама. Новый кабинет отвечает на потребность бизнеса в интуитивно понятных и эффективных инструментах продвижения в интернете. В VK Рекламе пользователю нужно в семь раз меньше действий, чтобы получить целевой результат от кампании.

В центре бета-тестирования любой бизнес может подать заявку на тест новых инструментов VK для продвижения и общения с клиентами. Например, уже сейчас в нем доступны специальные алгоритмы для рекламы сообществ и постов в соцсетях. Они приносят предпринимателям в 1,5 раза больше кликов по объявлениям, в 2 раза больше комментариев и лайков, снижая стоимость нового подписчика на 70%. В следующем году новые инструменты станут доступны всем пользователям.

Фото: ВКонтакте

Обучение и поддержка

Осенью VK запустила новую обучающую платформу для бизнеса. На ней представлены полезные видеокурсы, статьи и чек-листы от команды VK и экспертов рынка. Каждый, кому интересно развитие бизнеса в интернете, сможет найти полезные материалы или получить новые знания в удобном формате. За первые месяцы работы платформа объединила уже более 2,3 млн уникальных пользователей.

В этом году VK и Минэкономразвития также расширили совместную программу поддержки малого и среднего бизнеса — от пилота в нескольких регионах до федерального проекта в центрах «Мой бизнес» по всей стране. В рамках программы предприниматели получают не только дополнительные бонусы на продвижение своего бизнеса ВКонтакте, но и новые знания и навыки от экспертов VK.