Первый в России Blind Tasting Championship

«Общий уровень культуры и осознанного потребления вина растет. Ценители и любители перешли на новую ступень, и мы рады поддержать их стремление вдумчиво разбираться в винах благодаря запуску первого в России Чемпионата по слепой дегустации», – заявил идеолог соревнований и директор по маркетингу крупной компании Андрей Ушаков.

Победители Blind Tasting Championship определятся в двух категориях: командные и индивидуальные соревнования. Команда может состоять из 5 профессионалов или 3 профессионалов и 2 ценителей. Участвовать допускается и в одиночку. При этом можно сорвать куш: игрок, выступающий за команду, в праве побороться в индивидуальных соревнованиях.

Призовой фонд Blind Tasting Championship составляет 2 миллиона рублей. Команда-победитель выиграет 1 миллион рублей, «серебряные медалисты» получат 500 тысяч рублей, «бронзовые» – 250 тысяч рублей. Призовой фонд в личных соревнованиях составит 100 тысяч рублей за 1-ое место, 50 тысяч рублей за 2-ое место и 25 тысяч рублей за 3-е место.

Идеолог соревнований и тренер сборной России на World Blind Tasting Championship Влада Лесниченко раскрыла условия выставления оценок: «Участники будут соревноваться в определении 5 характеристик: страна, аппелласьон, сорт, винтаж и производитель. В основном будут представлены классические вина, ассамбляжные составят наименьшую часть. На оценку каждого экземпляра у участников – по 10 минут. Дарим подсказку – вина из России обязательно будут представлены».

В помощь желающим сформировать команду организаторы создали группу в телеграме: https://t.me/blindtastingruchat. Присоединяйтесь, спрашивайте, узнавайте и участвуйте!

Важным моментом Blind Tasting Championship станет проведение тренировочного лагеря (27 февраля и 6 марта, в Москве). Идеологи чемпионата и члены жюри поделятся техниками дегустаций, которые они использовали, в том числе выступая за Россию на World Blind Tasting Championship. У команд же появится возможность провести «пилотное» выступление и подготовиться к финалу под руководством экспертов.

Чемпионат по слепой дегустации Влада Лесниченко сравнила с чемпионатом по футболу: «Выигрывает та команда, чей тренер донесет до своих игроков теорию и практику. Тренер ведет аналитику, поддерживает дисциплину и мотивирует участников».

Наблюдать за финалом, который пройдет в марте в московском пространстве QUATTRO SPACE, будет интересно и зрителям. «Всех желающих, представителей СМИ и блогеров мы приглашаем на Дегустационный салон, который пройдет в рамках финала конкурса. На салоне будут представлены вина от наших партнеров. Зрители смогут попробовать себя в роли участника команды по слепой дегустации. Чемпионат планируется проводить ежегодно, поэтому кто-то из зрителей, уверен, захочет присоединиться к командам-участникам в следующих годах», – заявил Андрей Ушаков.

Влада Лесниченко: «Слепая дегустация – это магия, которая держится на знаниях и опыте, дедукции и умении анализировать. Приглашаем стать участником и зрителем Blind Tasting Championship».

Подробная информация о Чемпионате представлена на сайте: blindtasting.ru

Победит сильнейший!

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