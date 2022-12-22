От "подарков от знаменитостей" до "огромных скидок": раскрыты главные способы новогоднего мошенничества

Розыгрыши от знаменитостей и скидки на подарки стали самыми популярными схемами мошенников перед Новым годом Фото: Shutterstock

Преступники легко подстраиваются под текущие реалии и реагируют на спрос. Например, перед Новым годом придумывают тематические разводы. Так проще ловить наивных обывателей. Тем более что у последних под конец года больше денег на счетах. Многие получат годовые премии и 13-е зарплаты - лакомый куш для преступников. KP.RU собрал несколько наиболее популярных видов мошенничества. Надеемся, эти знания помогут вам остаться при деньгах.

Развод № 1. Суперскидки на подарки

Очень многое мы сейчас покупаем онлайн. Это удобно. Быстро нашел, оплатил и ждешь доставку. Этим и пользуются мошенники. Эксперты отмечают, что перед праздником появилось множество фальшивых сайтов. Например, на них предлагают купить либо дорогостоящие подарки с большой скидкой, либо премиум-елки, тоже по бросовой цене. Мол, до Нового года осталось совсем ничего, склад затоварен, нужно срочно его освободить. Предлагают тут же ввести данные банковской карты. Доставку обещают завтра же. И, естественно, ничего не привозят. А человек и денег лишается, и данные своей карты компрометирует. Мошенники могут их использовать, чтобы снять все оставшиеся на счету средства.

Чтобы не тратить деньги на рекламу в интернете, преступники действуют точечно. Звонят потенциальным жертвам, рассказывают о больших скидках на игрушки и присылают ссылку на сайт. И здесь есть еще одна опасность – подхватить вирус на свой смартфон или ненароком дать удаленный доступ к мобильному приложению своего банка.

Как защититься

Не реагируйте на супервыгодные предложения из незнакомых источников. Не переходите на подозрительные ссылки. Заказывайте вещи только на проверенных ресурсах. Оплачивайте покупки при получении. Так вероятность мошенничества снизится до нуля.

Развод № 2. Розыгрыш призов от знаменитостей

Мошенники берут реальное видео какого-нибудь известного человека. Например, с его стрима в социальной сети. Монтируют таким образом, чтобы казалось, что он разыгрывает какой-то приз среди своих подписчиков. Условия розыгрыша в этом случае очень просты. Нужно ответить на какой-то простейший вопрос – и все, можно забирать приз. Дальше по классике – чтобы получить деньги, нужно ввести данные банковской карты. А для зачисления средств – ввести смс-код. На самом деле все будет ровно наоборот. Деньги не зачислятся, а спишутся.

Как защититься

Просто не участвовать в подобных розыгрышах. Ну или участвовать, но никогда не указывать данные своей карты. Если розыгрыш реальный и вы действительно станете победителем, организаторы найдут способ вручить вам приз. Хотя вероятность этого, скажем честно, стремится к нулю.

Развод № 3. Телефонный шантаж

Это стандартный сценарий с уводом средств с банковской карты. Мошенник представляется сотрудником службы безопасности банка или следователем по особо важным делам. Новогодняя изюминка заключается в том, что звонящий скажет, что связаться с банком сейчас не получится, потому что праздники. Но чтобы деньги ни в коем случае не пропали, нужно подойти к банкомату и сделать нехитрые манипуляции. Этот развод опаснее именно в выходные, потому что в офисах банков не будет сотрудников, которые могли бы остановить потенциальную жертву.

Как защититься

Как и всегда в подобных случаях. Просто положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк по номеру «горячей линии» (указана на карте или на официальном сайте банка). У сотрудников колл-центра круглосуточная смена и доступ ко всей информации о ваших операциях. Если что-то действительно происходит, они будут знать. Еще один способ перестраховки – установите лимиты на суточный и месячный расход. Это можно сделать в мобильном приложении.

Развод № 4. Отдых за копейки

Все мы хотим приятно провести каникулы, но не все успевают забронировать подходящий отель или загородный дом. Да и цены кусаются. А тут вдруг контекстная реклама выдает отличный вариант. И дешево, и сердито. «Горящая» путевка на сам Новый год в какой-нибудь Египет или Сочи по очень привлекательным ценам. Но не торопитесь ее оплачивать. Есть большая вероятность, что ресурс окажется фейковым. Деньги вы заплатите, даже, возможно, получите на почту ваучер и билет на самолет, но ни в аэропорту, ни в гостинице о вас никто знать не будет.

Как защититься

Опять же – бронировать билеты и жилье только на проверенных ресурсах. А еще лучше – офлайн, в офисах продаж. Как вариант - на официальных сайтах компаний. Хотя у них тоже есть клоны. Чтобы проверить реальность ресурса, зайдите на портал whois.com. Там указано, когда был создан домен. Если несколько месяцев назад, это очень плохой знак. Скорее всего, перед вами мошенник.