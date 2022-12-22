Названы самые популярные каналы России: лидер приковал к экрану половину страны

организовал опрос среди россиян: какой канал они считают главным по итогам уходящего года. На первом месте, в соответствии со своим названием, оказался Первый канал. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Всероссийский центр изучения общественного мнения организовал опрос среди россиян: какой канал они считают главным по итогам уходящего года. На первом месте, в соответствии со своим названием, оказался Первый канал. За него проголосовало 50 процентов опрошенных. То есть можно сделать вывод, что так считает каждый второй житель России.

На втором месте с солидным отрывом - канал «Россия 1», в пользу которого высказались 23 процента опрошенных. На третьем месте (опять же с огромным отрывом) - «Россия 24», который выбрали 4 процента. На четвертом - НТВ (3 процента). ТНТ, Пятый канал, РЕН ТВ, «Культуру», «Звезду», ТВ-3, «Карусель» назвали по 1 проценту респондентов.

Сообщается, что в опросе участвовали совершеннолетние граждане страны, всего - 1600 человек. Проводился он 3 декабря по телефону.