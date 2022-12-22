Новогодний стол для Кролика: самые полезные и правильные салаты

Фото: Shutterstock

Наступает год Кролика, и по традиции на новогоднем столе должно быть что-то, что ест «тотемное животное» наступающих 365 дней. Как бы и кролику угодить, и здоровью не навредить?

Кролик — животное домашнее и придерживающееся принципов правильного питания. Какие салаты еще могут быть на праздничном столе, кроме традиционного оливье?

Конечно, из салата, капусты и морковки! Между прочим, зря смеетесь — выглядят они очень празднично, а для желудка и кишечника незаменимы. Ими сложно объестся, а благодаря клетчатке, способствуют хорошему пищеварению. И как гарнир идеальны хоть для мяса, хоть для рыбы. Тем более, что видов капусты есть великое множество.

1. Самый простой и полезный «Витаминный»

Ингредиенты берите на глаз, вкус и количество гостей. В среднем на четырех человек:

1 крупный болгарский перец (желтый или красный по вкусу).

1 крупная морковка.

400-500 граммов (примерно половина небольшого вилка) белокочанной капусты.

Для заправки — растительное масло и лимонный сок (можно чайную ложку готового или сок половинки лимона).

Морковь потрите, капусту мелко нашинкуйте. Примерно так же тонко, как капусту, нарежьте перец. Все перемешайте, можете чуть досолить, но сок лимона — лучше и полезнее.

Фото: Shutterstock

В чем польза:

Как пишет в своей книге «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда» к.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова, во всех крестоцветных (цветной и белокочанной капусте, кольраби и кресс-салате, но больше всего в брокколи) содержится вещество сульфорафан. «Он борется со старением, а также способен тормозить и даже предотвращать рост опухолей (доброкачественных и нет), снимает воспаление, а также очень эффективен в профилактике сахарного диабета обоих типов. Не обязательно есть брокколи каждый день, но 2–3 раза в неделю будет полезно». А в остальные дни ешьте другие виды капусты:)

2. Для худеющих «Фитнес-салат»

Одна отварная куриная грудка.

Половина кочана салата айсберг.

Банка кукурузы.

Для заправки — 3-4 ложки 15% сметаны, горчица для вкуса (можно попробовать сладкую баварскую или зерновую).

Курицу порезать тонкими ломтиками, как и салат. Все перемешать в миске, заправить, есть с удовольствием.

В чем польза: одновременно и салат, и второе блюдо, содержащее очень мало калорий, при этом в правильном сочетании белки, жиры и углеводы.

3. Салат с авокадо для сердца

Этот рецепт рецептов из «Книги о здоровом образе жизни и питании от известных врачей», которые составляли очень много известных врачей. Конкретно этот салат рекомендует Нана Погосова, д.м.н., профессор, президент Национального общества профилактической кардиологи.

1 авокадо.

1 кочан листового салата (айсберг или романо по вкусу).

2–3 помидора черри.

10–12 оливок (маслин).

2 столовых ложки тертого пармезана или любого твердого сыра.

Для заправки: 3 столовых ложки растительного масла, столько же лимонного сока, соль.

Фото: Shutterstock

Авокадо очистить от кожуры, вынуть косточку, нарезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Помидоры и маслины можно оставить целыми, листья салата порвать руками. В блюдо выложить листья салата, сверху положить авокадо, помидо ры, маслины, посыпать пармезаном или положить тонкие ломтики сыра и полить заправкой.

В чем польза: помимо салата, главный ингредиент авокадо. Этот фрукт (аллигаторова груша) содержит невероятное количество полезных Омега-3 кислот, необходимых для сердца.

4. Витаминная бомба для иммунитета

Морковь с изюмом, розмарином и имбирно-цитрусовой заправкой - в этом блюде сразу несколько полезных для иммунитета ингредиентов. Получается очень ароматный, вкусный и полезный салат, при этом довольно низкокалорийный.

Морковь – 400 грамм.

Изюм светлый без косточек – 100 грамм.

Розмарин свежий – 1 веточка.

Грецкие орехи – 50 грамм.

Для заправки: корень имбиря – 10 грамм, сок одного апельсина и одного лимона. Йогурт греческий несладкий – 200 грамм, соль по вкусу.

Морковь почистите и натрите на крупной терке, смешайте с промытым изюмом, сорвите листочки розмарина и добавьте к моркови.

Для имбирно-цитрусовой заправки смешайте тертый на самой мелкой терке имбирь с соками и йогуртом, посолите по вкусу, заправьте салат.

В чем польза: помимо того, что все ингредиенты полезны для иммунитет «обратите внимание, что в заправке есть еще и йогурт, который врачи и диетологи очень рекомендуют для поддержания в норме кишечной микрофлоры, от которой зависит и наш иммунитет, и здоровье в целом, - пишет в книге «Просто про иммунитет» издательства «Комсомольская правда» нутрициолог Екатерина Маслова.