Стратегическое партнерство России и Китая: о чем Си Цзиньпин говорил с Медведевым

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Пекине перед началом переговоров с генсеком ЦК компартии Китая Си Цзиньпином. Фото: REUTERS

Состоявшийся 20-21 декабря визит председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пекин и его встреча там с генсеком ЦК компартии Китая Си Цзиньпином оказался полной неожиданностью для политиков и экспертов в других странах мира. Официально подчеркивалось, что общение имеет межпартийный формат - гость прибыл по приглашению КПК, а на церемонии встречи, проходившей в госрезиденции «Дяоюйтай», на первый план было выставлено знамя китайской компартии с серпом и молотом. Но, поскольку общеизвестно, что Си является председателем КНР, а Медведев - не только в прошлом президент РФ, но занимает ныне очень высокий в отечественной политической иерархии пост заместителя председателя Совета Безопасности России, то международные наблюдатели заподозрили, что партийные связи - лишь камуфляж, а на самом деле на переговорах обсуждались конкретные вопросы текущей мировой политики и, не исключено, координировалась совместные действия двух держав в условиях ухудшающего состояния глобальной безопасности.

На Западе принялись гадать - что может содержаться в личном послании Владимира Путина, которое Медведев передал китайскому лидеру, - сообщение о ближайших планах в зоне СВО, реакция России на возможное развитие ситуации вокруг Тайваня, предложения по борьбе с экономическими санкциями? Но ни один из этих домыслов не подкреплялся реальными сведениями.

Встреча делегаций России и Китая прошла в госрезиденции "Дяоюйтай". Фото: REUTERS

Сам Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале так подвел итоги визита: «Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями - «Единой Россией» и КПК, обсудили вопросы двустороннего взаимодействия нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая, конечно, экономику, промышленную кооперацию. Обсудили международные вопросы, включая, безусловно, конфликт на Украине».

А китайская англоязычная газета Global Times посвятила результатам встречи большую статью, в которой, как это принято в Поднебесной, четко выстроила основные выводы, которые из этого события надо сделать. Во-первых, за последнее десятилетие китайско-российские отношения выдержали испытание международными изменениями и сохранили здоровое, устойчивое развитие. Оно является долгосрочным стратегическим выбором, который обе стороны сделали, исходя из своих соответствующих национальных условий. Во-вторых, что касается кризиса на Украине, Китай поддерживает объективность и справедливость и активно продвигает мирные переговоры. Запад, уже непосредственно вовлеченный в конфликт, не может играть ту роль, которую мог бы сыграть Китай.

Кое-где на Западе ухватились за эти оценки украинской ситуации и истолковали их так, что Пекин, мол, требует от Москвы «держать себя в руках и немедленно сесть за стол переговоров». Но более серьезные эксперты считают иначе. Например, американское издание Politico склонно полагать, что призывы к «объективности и справедливости» обращены ко всем государствам, так или иначе причастным к украинскому кризису, в первую очередь - к США, и здесь Китай имеет возможность проводить более гибкую политику. А что касается надежд на то, что КНР отдалится от России, то достаточно вспомнить, что Китай раз за разом четко поддерживает РФ при попытках западных оппонентов протащить антироссийские резолюции через Совбез ООН. И еще один показательный штришок: встреча Си и Медведева в Пекине прошла в тот самый день, когда в Восточно-Китайском море стартовали совместные учения ВМС двух стран. Самые масштабные в истории, между прочим.