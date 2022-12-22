Альфа-Банк запустил банковский тест-драйв

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

Речь о предпринимателях, которые могут попробовать различные банковские сервисы, в том числе обеспечивающие безопасность бизнеса. И для этого не обязательно быть клиентом, открывать счет или встречаться с представителем банка.

- Мы все индивидуальны, поэтому привыкли все тестировать перед тем, как совершить покупку. Например, выбирая машину, мы проводим тест-драйв. А выбирая лучшие продукты, мы их дегустируем. Вот и мы решили дать возможность предпринимателям провести дегустацию наших лучших сервисов и решений для бизнеса, – говорит Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Предприниматели могут воспользоваться набором сервисов, такими как «Проверка надзорных органов», «Проверка сотрудников» и «Индикатор риска». В банке помогут проверить благонадежность сотрудников и снизить риски при найме. Также бизнес заранее проинформируют о любых плановых или внеплановых проверках со стороны надзорных органов.

Это, кстати, ноу-хау на рынке – банк следит и оповещает о проверках при помощи прямой интеграции с государственными сервисами. А «Индикатор риска» отследит изменения законодательства и предупредит риски блокировки интернет-банка и карт. В дальнейшем набор сервисов будет расширяться.

При этом бизнесу сразу начислят приветственные баллы программы лояльности, которые активируются при старте работы счета. Тратить бонусы можно на свое усмотрение: просто снять деньги, оплатить пакет услуг для бизнеса, обменять на технику, поездки на такси, мобильный интернет и на другие цели.

Кстати, использование сервисов дает дополнительные преимущества предпринимателям, решившим по итогам тест-драйва открыть счет. В итоге после регистрации клиенты могут сэкономить до 30 тыс. рублей. Сервисы Альфа-Банка для бизнеса доступны онлайн, в том числе возможно полностью удаленное открытие счета.