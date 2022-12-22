Начальник Генштаба прочитал доклад военным атташе иностранных государств

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов провел брифинг перед военными атташе иностранных государств. Доклад оказался довольно длинным и был похож на лекцию для курсантов военных вузов.

Герасимов фактически подробно разжевал каждый тезис президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, что прозвучали вчера на расширенном заседании Коллегии военного ведомства. В докладе прозвучали факты из истории российско-украинских отношений и цифры, о которых еще никто не говорил. Приведем из него несколько фрагментов.

БАНДЕРОВЦАМ ПОМОГЛИ СОЗДАТЬ «АНТИРОССИЮ»

- С начала 90-х годов вектор становления государственности Украины при помощи западных стран осуществлялся как «антироссия». 2014 год стал апофеозом, когда в стране был осуществлен государственный переворот и к власти пришли неофашисты, исповедующие бандеровский украинский национализм.

- Неофашисты развязали на юго-востоке Украины внутренний вооруженный конфликт. С их точки зрения он имел целью подавить инакомыслие, а попросту желание людей Донбасса разговаривать на русском языке.

- К началу этого года Украина при непосредственной поддержке западных стран трансформировалась в крайне враждебное России государство.

- В целях устранения военной угрозы со стороны Украины с 24 февраля Вооруженные Силы решают задачи специальной военной операции.

КИЕВ ИСПОЛЬЗУЕТ МЕТОДЫ ТЕРРОРИСТОВ

- С подачи западных кураторов в руках неонацистов появилось высокоточное и дальнобойное оружие, применение которого в том числе создало угрозу разрушения гидротехнических сооружений Каховской ГЭС, что могло привести к затоплению территории Херсонской области, блокированию и уничтожению части сил Южной группировки войск на правом берегу Днепра. В этой связи было принято решение об эвакуации гражданского населения и осуществлен организованный отвод войск с этой территории.

- Хочу отметить, что в ходе боевых действий Киев применяет террористические методы борьбы, такие как: использование мирных жителей в качестве «живого щита», блокирование выхода мирных граждан из городов по организованным российской стороной гуманитарным коридорам, применение артиллерии по мирным жителям в целях их запугивания, пытки военнопленных, обстрелы городов запрещенными фосфорными боеприпасами и их минирование противопехотными минами типа «лепесток». Организация покушений на журналистов и представителей администраций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стали нормой для украинского руководства.

- Летом этого года Украина прибегла к тактике ядерного терроризма, угрожая Европе ядерной катастрофой на Запорожской АЭС. Практически ежедневно осуществляются систематические обстрелы ее территории. И только благодаря грамотным и эффективным действиям подразделений наших Вооруженных Сил по прикрытию АЭС удается сохранять в безопасности данный ядерный объект.

НАТО ЗАТЯГИВАЕТ КОНФЛИКТ

- На сегодня США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти 100 млрд долларов. В поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Польша и Румыния. Всего, с начала специальной военной операции, страны Запада передали Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ, не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК и не менее пяти тыс. БпЛА различного назначения.

- В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1 300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки. Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине. С высоким боевым напряжением выполняет задачи оперативно-тактическая и армейская авиация, ежедневно совершая около 150-ти боевых вылетов. Ею уничтожено более 11-ти тысяч единиц вооружения и техники ВСУ.

- Для ведения разведывательно-ударных действий активно применяются беспилотные летательные аппараты. С их помощью вскрыто около восьми тысяч и уничтожено свыше 600 объектов. Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок войск и сил. В этих целях проведена частичная мобилизация, в ходе которой на военную службу призвано 300 тыс. граждан, пребывающих в запасе. Особо отмечу активную гражданскую позицию населения страны. Не дожидаясь повесток, более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

- Частичная мобилизация позволила значительно повысить боевые возможности войск, нарастить боевой и численный состав соединений и частей, создать дополнительные резервы. В результате группировки войск Вооруженных Сил России активизировали боевые действия, наносят противнику невосполнимый ущерб в живой силе и технике. Ими взято под контроль в 5 раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая народные республики. В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км.

С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине территории Украины, местам складирования и хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники, а также оперативным резервам в пунктах временной дислокации.

ПО ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КОНФРОНТАЦИИ

- Серьезное влияние на ситуацию в области безопасности Европы продолжает оказывать деятельность НАТО. США рассматривают Североатлантический союз как один из инструментов защиты именно американских интересов в глобальном масштабе в ущерб безопасности европейских стран.

- Практические шаги по скорейшей интеграции Швеции и Финляндии в альянс свидетельствуют, что под надуманной угрозой со стороны России Вашингтон стремится максимально приблизить блок НАТО к нашим границам за счет вовлечения новых сателлитов.

- Действия Североатлантического союза только повышают напряженность и снижают уровень безопасности именно на линии соприкосновения Россия – НАТО. США и их союзники также нацелены усилить геополитическое противостояние с Россией в Арктике. Оспаривается право нашей страны на использование Северного морского пути, что является одним из основных вызовов для безопасности в регионе. Наряду с этим НАТО под предлогом «реагирования» на деятельность Вооруженных Сил России в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению «северного фланга» альянса, проводит агрессивную информационную кампанию по обвинению России в милитаризации Арктики.

МИР ЖДЕТ НОВЫЙ ВИТОК ВООРУЖЕНИЙ

- В складывающейся обстановке Российская Федерация продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности страны. В течение года Вооруженными Силами решались задачи по повышению боевого потенциала, совершенствованию подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием, а также по поставке современных образцов вооружения и техники. В стратегических ядерных силах продолжалось переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизация самолетов дальней авиации. Доля современного вооружения в ядерной «триаде» доведена до 91,3%. В уходящем году принимались необходимые меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения, в том числе с учетом опыта СВО.

- Совершенствовался состав и организационная структура соединений и воинских частей. В войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3100 ед. бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения. Для обеспечения безопасности Российской Федерации с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования Военно-Морского Флота. В целях парирования потенциальных угроз Российской Федерации в воздушно-космической сфере совершенствуется воздушно-космическая оборона страны, основу которой составляют Воздушно-космические силы.

- Соединения и воинские части ВКС оснащаются современными авиационными комплексами и модернизированными ударными вертолетами. На вооружение зенитно-ракетных и радиотехнических войск поступают новые системы и радиолокационные станции различного назначения. Возросли возможности беспилотной авиации за счет формирования новых подразделений и оснащения Вооруженных Сил современными комплексами с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами.

- В целях укрепления мер доверия Министерство обороны Российской Федерации продолжает наращивание масштабов взаимодействия с зарубежными партнерами. Приоритетное значение по-прежнему уделяется развитию партнерских и союзнических отношений с государствами – участниками СНГ, развитию военной составляющей ОДКБ, а также взаимодействию оборонных ведомств государств-членов ШОС.

- В следующем году будет продолжена работа по созданию условий по стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие Армии и Флота для обеспечения мирного социально-экономического развития страны.