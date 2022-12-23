Я шагаю по Москве: в «Битцевском лесу» проложили новую экотропу

Фото: пресс-служба Департамента капитального строительства

Живописный маршрут связал два района Москвы — Ясенево и Южное Чертаново, расположенные в Юго-Западном и Южном округах соответственно. «Тропа знакомства с лесом» протянулась вдоль Ясеневской аллеи и связывает новые локальные рекреационные центры, где жители отдыхают семьями или занимаются спортом на природе. Работы провели в рамках реабилитации территории парка.

Зеленый «мост»

До старта работ жителям района Чертаново Южное не хватало свободного доступа в природно-исторический парк Битцевский лес. С этой стороны к зеленой территории вплотную примыкали старые гаражи, которые перекрывали проход к жилым домам около улицы Академика Янгеля. Из-за этого Ясеневская аллея — основная связь между районами Ясенево и Чертаново Южное — была тупиковой. И небезопасной: на аллее не было освещения, что добавляло жителям дискомфорта. Большинство детских площадок, которые находились рядом с гаражами у жилых домов на Чертановской улице, заросли травой, а их оборудование деформировалось и заржавело.

— В ходе работ по сохранению и восстановлению территории «Битцевского леса» вместо снесенных гаражей в районе Чертаново Южное был создан локальный рекреационный центр «Зеленый бульвар», а в Ясеневе появился «Парадный вход в лес», — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Это «главные порты» с восточной и западной сторон парка, соединенные зеленым «мостом». Преображение этих участков позволило сделать их логическим продолжением Ясеневской аллеи, которая расположена в лесу, и открыть к ней доступ.

Фото: пресс-служба Департамента капитального строительства

Живая экскурсия

На Ясеневской аллее организовали пешеходный и веломаршруты протяженностью около 2 км. Зимой по ним можно проложить любительскую лыжню, окруженную деревьями, а летом можно проехать на велосипеде, самокате или роликах. Или преодолеть на своих двоих, если вы любите неспешные прогулки или пробежки. Параллельно маршрутам установили новые фонари. Их отличительная черта — направленный световой поток, который не причиняет вреда животным.

— Чтобы познакомить посетителей с природой парка и деликатно впустить их «внутрь» леса, параллельно аллее проложен экомаршрут — «Тропа знакомства с лесом», — продолжает Сергей Мельников. — Это приподнятый над землей настил из специальной террасной доски. Земля под ним осталась нетронутой, и сохранились пути миграции мелких животных и насекомых.

Чтобы гуляющие по маршруту не мешали друг другу, вдоль эконастила сделали 11 карманов со скамейками для отдыха и урнами. Для безопасности посетителей в местах сильного перепада высот экотропу дополняют перила.

По словам Сергея Мельникова, «Тропу знакомства с лесом» можно использовать при проведении различных экологических мероприятий.

— Экомаршруты — это своего рода живая экскурсия, познавательная прогулка для людей любого возраста, — говорит урбанист, стратег крупнейших в России проектов комплексного освоения территорий Екатерина Ильинская. — Обычно их оборудуют указателями и табличками с информацией о флоре. В дальнейшем можно расширять их возможности и создавать интерактивные прогулки, записать аудиосопровождение, которое можно адаптировать под разные времена года.

Спорт для всех

Маршруты в лесу подходят для атлетов любого уровня, считает победитель первенств России по ориентированию, призер соревнований по бегу и лыжным гонкам, директор по продукту школы I Love Supersport Велимир Назарычев.

Фото: пресс-служба Департамента капитального строительства

— Физическая активность на свежем воздухе круглый год помогает укреплять иммунитет, — говорит Назарычев. — Это особенно важно зимой, когда мы много времени проводим в закрытых помещениях с сухим воздухом и высокой концентрацией вредных бактерий. Иметь такую инфраструктуру, особенно если маршруты проложены по пересеченной местности, критически важно. Они способны вместить гораздо больше людей в сравнении с ФОКом, легкоатлетическим манежем или беговой дорожкой в фитнес-клубе. И пользоваться этой инфраструктурой могут практически все жители района.

При этом физкультурно-оздоровительный потенциал Битцевского леса не ограничивается пешеходным и веломаршрутами. В частности, рядом с локальным рекреационным центром «Зеленый бульвар» создали зону для воркаута с рукоходами, скамьей для пресса и турниками. Здесь же сделали спортивный комплекс, на котором можно научиться держать равновесие и «прокачать» вестибулярный аппарат. Заниматься на этой площадке могут и взрослые, и дети от семи лет.

Точки притяжения

В Битцевский лес часто приходят отдыхать всей семьей, при обновлении и создании здесь инфраструктуры не забыли и про детей. На границе Ясеневской аллеи и локального рекреационного центра «Зеленый бульвар» организовали новую детскую площадку. На ней установили бревенчатую ступеньку-балансир, тропинку с веревками, карусели и качели «гнездо». На одной из площадок около жилых домов на Чертановской улице оставили прежнее оборудование, другую площадку дооснастили, а третью полностью переделали. Теперь дети смогут проводить время на качалках в форме кареты, балансирах, каруселях и качелях.

Фото: пресс-служба Департамента капитального строительства

Спортивные и детские площадки, расположенные в новых рекреационных зонах на окраине Битцевского парка, оттягивают на себя часть посетителей и снижают антропогенную нагрузку на центральную часть леса. Благодаря такому решению жители проводят время интересно и с пользой для здоровья, не заходя в особо охраняемые природные территории.

— Аудитория очень хорошо воспринимает экотропы, — подытоживает Екатерина Ильинская. — Большинство современных отелей и парков отдыха стараются обустроить подобные маршруты на своей территории, даже если она ничем не примечательна. Экотропа — это точка интереса, возможность разнообразить досуг и сделать его полезным, наполнить эстетикой созерцания.