«Простуда» на губах зимой: как избавиться от надоедливого герпеса

Надоедливую "простуду" на губах, которая, как правило, приходит зимой, многие воспринимают всего лишь как досадное недомогание. Однако это можетбыть признаком того, что в организме "проснулся" герпес. Этот вирус способен принести немало проблем, и, чтобы их избежать, необходимо помочь иммунитету противостоять инфекции.

У человека могут проявляться восемь разновидностей герпес, каждый вызывает определенное заболевание. Избавиться от герпеса навсегда не получится, но это вовсе не значит, что его не нужно лечить. Эксперты говорят, что своевременное лечение поможет облегчить течение заболевания, снизить риск осложнений, сократить количество рецидивов в будущем.

Рассказываем, чем опасен этот вирус, как ему противостоять и что поможет "усыпить" герпес.