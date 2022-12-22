Владимир Путин, Дед Мороз и три заветных детских желания

Владимир Путин принял участие в "Елке желаний" Фото: REUTERS

22 декабря Владимир Путин всего себя посвятил детям. Сначала президент приехал в Манеж на выставку молодежных проектов, а потом поучаствовал в акции «Елка желаний».

ПИСАТЕЛИ И ГЕЙМДИЗАЙНЕРЫ

Экспозиция в Манеже получилась не маленькой, поэтому организаторы устроили главе страны экскурсию. Сначала ему показали книгу со школьными сочинениями детей Донбасса, где они делились своими мечтами о будущем.

- Многие ребята успели закончить школу, поступили в вуз, а потом поработали на фронте. Сейчас в Москве 50 студентов проходят реабилитацию после полученных ранений, - рассказал один из участников выставки.

Школьник, занимающийся программированием, показал свою компьютерную игру про девочку, выбирающую высшее образование. Другой среднеклассник похвастался, что написал 105 сказок про экологию и печатается в «Юном натуралисте».

ЮНЫЙ МОДЕЛИСТ

Ну и Владимир Владимирович среди такого изобилия юношеских инициатив никак не мог пройти мимо начинающего бизнесмена.

- У меня есть свой стартап: я на компьютере моделирую фигуры из дерева, а потом на станке в школе их вырезаю, - рассказал один школьник.

- Как продаешь? Через интернет? – спросил президент.

- Раздаю друзьям.

- А что за модели?

- Форд Мустанг, Форд F-150, Теслу… - парень задумался, вспоминая, что же еще он вырезает.

- Ниву? – подсказал глава страны.

- Ниву! – согласился парень.

ВСЕ ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ ЗА ДЕДА МОРОЗА

Потом президент принял участие в акции «Елка желания». Это когда на праздничное дерево вешаются шарики с желаниями тяжелобольных детей. Каждый может взять одно или несколько, чтобы выполнить его, порадовав ребенка.

Путин подошел к елке и выбрал три шара: красный, синий и зеленый.

- Александр Титоренко из Запорожской области. Мечтает побывать в Крыму и посетить дом деда Мороза. Так дом деда Мороза не в Крыму! – удивился глав страны.

Организаторы объяснили, что у мальчика два желания. Он их оба и записал.

- Отлично. Так мы и сделаем, - согласился президент.

Второе желание было от ребенка из Курганской области, мечтавшего покататься на оленях и посмотреть на северное сияние.

Третье – от Давида Шмелева из Ставропольского края. 6-летний пацан захотел побывать в Военной академии вооруженных сил.

- Все сделаем! И постараемся сделать быстро, - пообещал российский лидер.

Одна девочка спросила Владимира Владимировича, верит ли он в Деда Мороза.

- Конечно! А как же? Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза, - пошутил Путин.

ЗНАНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА

Закончив в Манеже, президент возглавил заседание Госсовета по молодежной политике. В самом начале он отдал должное волонтерам, помогающим в новых регионах.

- Особо отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи, кто по зову сердца, рискуя порой своими здоровьем и жизнью, помогает мирным людям в зоне специальной военной операции. Такие неравнодушные и, я не побоюсь этого слова, храбрые ребята, безусловно, пример для очень, очень многих молодых людей в нашей стране, - заявил российский лидер.

Потом Путин признал, что сидящая в интернете молодежь «попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении». Судя по всему, реагировать на это поручено школам и вузам.

- Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, сказал глава страны.

- Молодой человек подвергается давлению чуждых ценностей. Но мы побеждаем! Подавляющее большинство молодежи гордится страной и выступает за крепкую семью, - заверил в свою очередь губернатор ЯНАО и председатель комиссии Госсовета по молодежной политике Дмитрий Артюхов.

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева согласилась, что государственная политика работает.

- Наша ключевая цель: сохранение традиционных ценностей, их передача между поколениями. И результат: не количество проведенных мероприятий, а реальные изменения в сознании. Нам важно, чтобы ребята были патриотами, - сказала Разуваева.

Президент дам всем желающим слово, а потом поздравил их со скорым праздником.

- Хочу поздравить всех членов Государственного Совета России, сотрудников аппарата, все региональные команды с наступающим Новым годом, - сказал Владимир Владимирович.