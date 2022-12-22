В Турции возмутились поставками на Украину военной помощи, которой союзники по НАТО не могли дождаться годами

Украинские артиллеристы у гаубицы М777. Фото: REUTERS

В университете Анкары прошла конференция «Российско-турецкое сотрудничество в контексте интеграционных процессов в Евразии», в которой приняли участие дипломаты, экономисты, политологи, представители академических и деловых кругов обеих стран.

Докладчики говорили о том, что вектор развития цивилизации перемещается в сторону Евразии, и Россия с Турцией находятся на самом стыке этих тектонических сдвигов.

- Главная причина нарастающей турбулентности - в упорном стремлении так называемого «коллективного Запада» любыми способами сохранить доминирование на международной арене, а оно неуклонно сокращается, - заявил, выступая на конференции, посол РФ в Турции Алексей Ерхов. - Формируются новые «центры сил», новые региональные и межрегиональные интеграционные объединения, формируется многополярный мир. Затормозить укрепление позиций новых независимых центров экономического роста, финансовой мощи, политического влияния невозможно. Фокус мировой экономики, а за ней и политики, смещается из Евро-Атлантики в Евразию.

Ерхов подчеркнул, что пока Запад «судорожно пытается сохранить свою гегемонию, шантажировать, прибегать к прямым угрозам и ультиматумам, в Евразии развиваются процессы стратегической значимости». Это и взаиморасчеты в национальных валютах, и формирование неподконтрольных Западу торгово-экономических связей.

Профессор Анкарского университета политолог Эрель Теллаль уверен, что крепкое сотрудничество Турции с Россией неизбежно.

- Это не наша прихоть или выбор, это необходимость. К сожалению, Турция в свое время пошла по западному пути, выбрав в союзники страны, которые действуют против России. После распада СССР Россию на Западе не приняли в качества равноправного партнера, а сейчас решили полностью её игнорировать. Ничего у них не получится, Россию нельзя отменить. Уничтожить Россию не вышло у Наполеона, у Гитлера, не выйдет и сейчас.

Турецкий профессор эмоционально отреагировал на мощную военную поддержку Запада Украины в ущерб собственным интересам.

- США и ЕС тратят десятки миллиардов долларов на Украину, отправляют Зеленскому военное снаряжение, которое мы, союзники по НАТО, годами не можем добиться в рамках альянса. С какой стати? Кто такой Зеленский?! Нам нужно смотреть в сторону Евразии, налаживать отношения с Россией и соблюдать собственные национальные интересы, - подчеркнул Теллаль.

Известный тюрколог, замруководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Фёдор Черницын, который выступил с докладом на турецком языке, уверен, что наше общее будущее – в евразийском объединении.

- Что на сегодняшний день является нашей общей валютой? Знания и информация, - уверен он. - Чтобы построить достойную жизнь, справедливый мир и его устойчивое развитие, мы должны делиться честной информацией и бороться с ложью и фейками, которые заполонили всё информационное поле. Это третьи силы хотят нашего соперничества. Да, на протяжении долгих десятилетий у нас были войны между Россией и Турцией. Выгодополучателем от них была Великобритания, но никак не наши страны. Сейчас мы переходим от соперничества к сотрудничеству.

На вопрос корреспондента KP.RU, о том, что в России многие считают, что Турция пытается «усидеть на двух стульях», Черницын ответил:

- О надёжности Турции говорит то, что она не присоединилась к незаконному санкционному режиму, который введён странами Запада против РФ. Турция превращается в крупный газовый хаб евразийского региона, о чём договорились наши лидеры, и в настоящее время ведёт себя как партнёр, с которым можно и нужно вести диалог. Нам тоже надо смотреть на Турцию не как на соперника, а как на возможного союзника, партнёра. Если обе наши страны окажутся способными преодолеть навязанное Западом видение друг друга как соперников, и использовать потенциал сопряжения наших усилий, то, без сомнения, Россию и Турцию ждёт успех в XXI веке.