Общие ценности России и Казахстана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев.

На излёте 2022 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев подвёл итоги сотрудничества двух стран, отметивших 30-летие установления дипломатических отношений. Посол подчеркнул, что свой первый визит после переизбрания президент Токаев совершил в Москву, что говорит о приоритетном характере отношений с Россией.

«С первых дней Независимости Казахстан осуществляет долгосрочное и полномасштабное сотрудничество с Российской Федерацией, – сказал дипломат. – Настрой на его дальнейшее развитие был подтверждён и в недавней инаугурационной речи Касым-Жомарта Токаева».

Кошербаев рассказал, что в нынешнем году президенты Казахстана и России провели 10 встреч в двустороннем формате и на площадках международных форумов, а также 9 раз общались по телефону. Астана и Москва успешно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, СВМДА, СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, сотрудничество в котором является «наиболее глубоко интегрированным». Всё это свидетельствует о желании наших народов жить в мире, дружбе и согласии, уверен посол Казахстана.

«Успех реформ во многом зависит от укрепления взаимодействия с Россией»

По словам Ермека Кошербаева, в 2022 году Казахстан вступил в новую эпоху. Состоялся референдум по поправкам в Конституцию и досрочные президентские выборы, в следующем году пройдут выборы в обе палаты парламента и региональные представительные органы. Происходит обновление всех сфер государственной жизни. Целью реформ является построение Справедливого Казахстана, где царит закон и порядок, уважаются права граждан.

«Предстоит большая работа по трансформации общества и превращению Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами. Среди ключевых задач – создание экономики, основанной на балансе интересов и благополучия граждан, бизнеса, эффективном использовании ресурсов страны, решении социальных вопросов, повышении уровня жизни населения», – сказал Ермек Кошербаев, заметив, что успех масштабных реформ во многом зависит от взаимодействия с соседями, в первую очередь с Россией.

Так Казахстан рассчитывает на усиление присутствия российского капитала. Особое внимание власти уделяют развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам, что особенно актуально сейчас, в период кризиса международной торговли. У Казахстана и России есть широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики, включая высокие технологии.

Посол Казахстана строит оптимистичный прогноз по поводу промышленной кооперации – создания совместных предприятий по выпуску бытовой техники, электроники, автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники, строительных материалов, продуктов газо- и нефтехимии, железнодорожных вагонов, локомотивов и т.д. «На сегодняшний день в этой сфере реализовано 110 совместных проектов на общую сумму 23 млрд долларов с созданием порядка 30 тыс. рабочих мест», – сообщил Ермек Кошербаев.

Кроме того, в приграничных регионах Казахстана строится система торговых хабов для всего евразийского пространства, в частности, центр трансграничной торговли «Евразия» на границе с Россией.

Ещё один приоритет – сотрудничество в производстве продукции высоких переделов. В Павлодарской и Атырауской областях созданы благоприятные условия для работы российских предприятий алюминиевого и нефтехимического производств.

«Большой потенциал мы видим в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, энергетики, науки, передовых инновационных разработках. В наших странах есть все возможности для добычи и переработки редких металлов, налаживания на этой основе новых наукоёмких производств, – сказал казахстанский дипломат. – Это может быть выпуск микрочипов собственного производства, аккумуляторных батарей, комплектующих для солнечных и ветровых электростанций, сборка спутников различного размера и разного предназначения и многое другое».

Одним из ключевых вопросов посол считает взаимодействие наших стран в сфере экологии, где проблемы у двух государств схожи – высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы, накопление радиационных и промышленных отходов в отдельных производственных районах. Стоит отметить, что Казахстану удалось реализовать ряд важных международных инициатив по улучшению экологической ситуации не только на своей территории, но и во всём регионе. Закрыт Семипалатинский ядерный полигон, реализуются программы по спасению Аральского моря и сохранению Каспия. Посол также отметил, что водная безопасность Казахстана во многом зависит от состояния трансграничных рек. Например, реки Урал, катастрофическое обмеление и загрязнение которой представляет угрозу здоровью жителей приграничных регионов.

Ермек Кошербаев считает, что Россия и Казахстан могли бы совместно разработать проекты по декарбонизации экономики. «Казахстан, также как и Россия, является энергоёмкой страной, где до 60% электричества вырабатывается с помощью сжигания угля», – сказал дипломат. При этом Казахстан имеет конкурентные преимущества для развития атомной энергетики – страна занимает первое место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством компонентов ядерного топлива и способна обогащать уран.

«В республике имеются научные учреждения и инфраструктура, способные обеспечить научно-техническое сопровождение отрасли. В прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода создано производство по выпуску готового ядерного топлива для атомных электростанций, находящихся на территории Китая. На данный момент уже определено место строительства АЭС — это посёлок Улкен в Алматинской области. Строительство станции мощностью 2,4 ГВт может занять до десяти лет.

Уже составлен шорт-лист из подрядчиков. В него вошли четыре мировых поставщика атомных реакторов: KHNP (Южная Корея), CNNC (Китай), «Росатом» (Россия) и EDF (Франция). Им направлены дополнительные запросы на актуализацию технико-коммерческих предложений и предварительной стоимости предлагаемых проектов. Также рассматривается вариант реализации проекта международным пулом инвесторов, который должен максимально учитывать все лучшие технологии. Возможно, окончательно решение по технологии строительства АЭС в Казахстане будет принято в 2023 году», – рассказал посол Казахстана.

Экспорт из Казахстана в Россию вырос на 15%

Ермек Кошербаев отмечает стратегическую важность ежегодных форумов межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

«Задуманный в начале 2000-х годов в качестве диалоговой площадки для приграничных областей, данный форум со временем стал ключевым мероприятием двусторонней повестки и локомотивом многопланового сотрудничества всех регионов наших стран, – сказал посол Казахстана. – Таким образом, мы преодолели некий синдром «дружбы центрами» – столицами, правительствами, администрациями. Акцент был переведён на организацию прямых контактов между регионами, отраслями, конкретными предприятиями и деловыми кругами. На сегодняшний день мы установили прямые торгово-экономические связи с 76 субъектами России. Успешно взаимодействуют города-побратимы Астана и Москва, Алматы и Санкт-Петербург, Уральск и Ростов-на-Дону, Актау и Махачкала, Павлодар и Омск».

По словам Кошербаева, в недавнем XVIII Форуме межрегионального сотрудничества, проходившем в Оренбурге, приняли участие 700 представителей более чем 40 регионов двух государств. Главной темой форума стало преодоление инфраструктурных ограничений международной торговли, на заседаниях обсуждали роль регионов в формировании евразийского транспортно-логистического каркаса, состояние пропускных пунктов, модернизацию железнодорожной инфраструктуры. По итогам встреч в Оренбурге подписано 7 межрегиональных и 10 коммерческих договоров на общую сумму 50 млн долларов.

«В целом, итоги состоявшихся мероприятий демонстрируют сохранение высочайшей динамики и многопланового стратегического партнёрства между Казахстаном и Россией, – сказал Ермек Кошербаев. – Мы настроены сохранять этот уникальный формат взаимодействия».

Посол назвал несколько цифр, характеризующих уровень развития торгово-экономического сотрудничества наших государств. В 2021 году объёмы торговли между Казахстаном и Россией достигли рекордного значения – 24,5 млрд долларов, что почти на 30% больше, чем за 2020 год. В нынешнем году по итогам девяти первых месяцев торговля между нашими странами составила 18,4 млрд долларов, что почти на миллиард долларов больше, чем годом раньше. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций казахстанского экспорта в Россию увеличилось с 640 до 1050 наименований, поставки в российские регионы выросли более чем в 2,5 раза из Алматы, из Астаны – в 5 раз. Активизировалась также приграничная торговля.

«В целом, экспорт из Казахстана в Россию за январь-сентябрь вырос на 15,1% и составил 5,9 млрд долларов. Рост обусловлен увеличением поставок таких товаров, как телевизоры, мониторы и проекторы – в 312 раз, компьютеры – в 215 раз, телефоны – в 88 раз. Кроме того, за 8 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го Астана продала Москве в 2,5 раза больше глинозёма, в 2,1 раза больше необработанного цинка и в 2 раза больше урана», – поделился цифрами Ермек Кошербаев.

Растёт и российский экспорт в Казахстан. Поставки нефтепродуктов увеличились на 35%, полуфабрикатов и стали – на 22%, руд и драгоценных металлов – на 20%, удвоился экспорт пшеницы.

Примечательно, что доля национальных валют во взаиморасчётах растёт и в настоящий момент приблизилась к 75%. Возрос также объём денежных переводов. По данным Нацбанка Республики Казахстан, в октябре 2022 года из России в Казахстан с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact было отправлено 5,6 млрд рублей, пользователи систем совершили больше всего переводов с начала 2022 года – 123,4 тыс. транзакций. Эти показатели превышают результаты октября прошлого года в 13 и 5 раз соответственно. Россия лидирует по объёму полученных Казахстаном денег из-за рубежа, её доля в общей сумме составляет 57,5%.

Музей под открытым небом

Посол Казахстана напомнил, что для пересечения границы между нашими странами не требуются визы и загранпаспорта.

«Наша страна обладает значительным потенциалом для развития практически всех видов туризма – от экологического до делового, – сказал Ермек Кошербаев. – По количеству памятников археологии, истории и архитектуры Казахстан представляет собой настоящий музей под открытым небом, природа Казахстана даёт уникальные маршруты и условия для занятия множеством видов спорта».

Кроме того, в Казахстане немало горячих источников, месторождений лечебных грязей, благодаря чему активно развивается оздоровительный туризм. В свою очередь Астана и Алматы уже давно стали центрами делового туризма, где созданы комфортные условия для ведения бизнеса. С начала года в соседнюю с Россией страну релоцировалось много российских компаний, которых привлекают налоговые льготы, простая и быстрая регистрация юридического лица и сотрудников, отсутствие языковых и культурных барьеров.

«Как вы знаете, в конце сентября Казахстан пережил массовый наплыв россиян, когда суточная обычная норма въезжающих выросла в три-четыре раза – с 10-12 тыс. до 35 тыс. человек, – напомнил дипломат. – Однако никакого миграционного коллапса не произошло. По данным МВД РК на конец ноября, число въезжающих в Казахстан россиян вернулось к прежним показателям. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать необходимые меры поддержки переезжающих, проявить заботу о них и обеспечить их безопасность. Это свидетельство глубокого взаимного доверия и высокого уровня гуманитарных связей».

Между Россией и Казахстаном динамично развиваются культурные связи. Реализована Программа сотрудничества в области культуры на 2020-2022 годы между профильными министерствами двух стран, в её рамках в октябре прошлого года прошли Дни культуры России в Казахстане, а в начале осени нынешнего года в Москве, Астрахани и Казани состоялись Дни культуры Казахстана в России.

Программа на 2023-2025 годы включает в себя сотрудничество между творческими союзами, учреждениями культуры, театрами, музеями, расширение связей в области литературы и переводов, кинематографии, народного творчества. Крупнейший в Центральной Азии казахстанский театр «Астана Опера» заключил меморандум с Большим театром и представит в новом году на его сцене несколько постановок.

В январе с гастролями в Астане выступит Российский государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, театр «Ленком Марка Захарова» согласовывает с руководством города Алматы сроки своих гастролей.

Посол Казахстана также сообщил о том, что Министерство культуры России предложило провести в 2023 году в Казахстане международный проект «Русские сезоны».

«Сегодня наши профильные министерства ведут процедуру согласования концепции данного проекта. Он будет ориентирован на проведение крупномасштабных и резонансных культурных проектов в Казахстане и России. В программу войдёт огромная палитра академической культуры: гастроли лучших творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, концерты академической музыки, цирковое шоу, проекты в сфере современного искусства и креативных идей и многое другое», – заключил Ермек Кошербаев.