Ученые описали конец света. Правда звучит кошмарно

Земля неминуемо движется по спирали к своему концу, приближаясь к Солнцу.

Планета Kepler-1658b падает на свою звезду. В этом убедились ученые из Гарвард-Смитсоновского Центра Астрофизики (Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics) и ряда американских университетов в ходе многолетних наблюдений. О чем сообщили в журнале The Astrophysical Journal Letters. На него ссылается пресс-релиз Центра.

Планета Kepler-1658b, обнаруженная еще в 2009 году на расстоянии 2600 световых лет от Земли, уже тогда располагалась чуть ли не вплотную к своему светилу - в 8 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу. Год на ней длился менее 3 земных дней. Но он, оказывается, становится все короче и короче. Время, за которое планета делает один оборот по орбите снижается на 131 миллисекунду каждый год. То есть, сближение продолжается. Падение неизбежно.

В своем пресс-релизе астрофизики предсказывают аналогичный конец и Земле, называя его Аdios (Адьёс). Правда, наступит этот Аdios нескоро – через несколько миллиардов лет. Минимум через 5 миллиардов, когда Солнце превратиться в красного гиганта. Сначала на него упадет Меркурий, потом Венера, а потом и Земля. Сохранится ли Марс, вопрос спорный.

Кстати, в ближайшие 100 тысяч лет можно, что называется, спать спокойно. Математики Ангел Живков и Ивайло Тунчев из Софийского университета в Болгарии (Angel Zhivkov and Ivaylo Tounchev of the University of Sofia in Bulgaria) путем моделирования пришли к выводу, что за это время Солнечная система не пойдет вразнос - планеты никуда со своих орбит не денутся. Изменения, если и будут, то минимальными. Подробнее о расчетах болгарских ученый – в нашем материале.

А том, что станет с Солнцем после того, как оно «объестся» планетами и умрет? Во что превратится наше светило? Читайте тут.