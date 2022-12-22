Почему спецоперация затянулась и чем она закончится: Путин подвел итоги года

Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время пресс-конференции по итогам заседания Госсовета по реализации молодежной политики в современных условиях. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Хоть большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году не будет, на вопросы журналистов после заседания Госсовета президент отвечал почти час. Мы собрали главные его ответы.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ?

- Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ НОВЫЙ ГОД

- Постараюсь встретить Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступление президента, поздравление.

АМЕРИКАНСКИЕ РАКЕТЫ НА УКРАИНЕ

- Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это (комплекс ПВО Patriot – Ред.) якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё

ПЕРЕГОВОРЫ С КИЕВОМ

- Рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда не отказывались.

СНИЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

- Предрекаемый обвал экономики не состоялся. Да, у нас есть снижение. Надеялся кто-то, что у нас будет снижение, сокращение объема внутреннего валового продукта 20% и более 20%, 25% некоторые говорили. Это снижение ВВП имеет место быть, но не 20% или 25%, а 2,5%.

Президент добавил, что в начале следующего года инфляция не должна превысить 4-5% в годовым выражении.

РАЗДЕЛЕНИЕ РУССКИХ И УКРАИНЦЕВ

- С помощью сторонних сил все-таки и с помощью того, что фактически после развала Союза к власти (на Украине – Ред.) пришли люди крайне националистических взглядов, и вот помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результата, безусловно. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско.

Кто-то из депутатов царской думы сказал: хотите потерять Украину – присоедините Галичину. Так и получилось - люди там ведут себя агрессивно.

ОБОРОНКА ВЫТЯНЕТ НОВУЮ НАГРУЗКУ?

- Ресурсы западных стран не находятся на грани исчерпания. На Украину поступают бывшее советское оружие. Вот оно на грани исчерпания - мы почти все повыбили. Десятки-сотня единиц бронетехники может остались. Но это не значит, что у НАТО нет другой техники.

Говорят, Patriot могут поставить. Хорошо – пусть поставляют, мы их пощелкаем.

Что касается наших запасов – мы их тратим. Это большие цифры. Разница между нами и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется. А у нас она только растет.

ОПЛАТА УКРАИНЕ ЗА ТРАНЗИТ ГАЗА

- Вот агрессор-агрессор Россия, но денежки-то получают от нас за транзит. Мы же им платим. И, несмотря на то, что они нас агрессорами называют, хотя сами агрессоры в отношении Донбасса, и мы противодействуем агрессии, а не наоборот, деньги-то берут. И ничего. Деньги не пахнут

ПОТОЛОК ЦЕН НА ГАЗ И НЕФТЬ

- Это из той же оперы, как я понимаю. Опять попытка административного регулирования цен. Она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, также, как и в нефтяной.

Ограничение цен – это атавизм колониализма. Запад привык грабить другие страны. В значительной степени подъем экономики Европы основан на грабеже стран Африки, Азии, Латинской Америки. Благосостояние США выросло на работорговле, первой и второй мировых войнах. Нерыночные меры регулирования – та же попытка колониального грабежа.