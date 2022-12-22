Владимир Путин рассказал о таблетке, которая помогает ему работать

Президент России Владимир Путин.

Глава страны Владимир Путин поделился планами на новогоднюю ночь и рассказал, как события последнего года сказались на его распорядке дня.

- Ничего необычного нет. Постараюсь встретить Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были. Посмотрю выступление президента. Его поздравление.

А что касается распорядка дня и конкретно занятия спортом, то по словам российского лидера, он никуда не пропал из его жизни.

- Занимаюсь, продолжаю заниматься. Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы - а я должен быть в работоспособном состоянии. Это такая, правильная, очень хорошая таблетка, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии.

Кроме этого Путин пожелал и в ответ журналистам так же относиться к спорту:

- Это хорошее дело. Говорят это помогает сохранять и интеллектуальные способности. Так что в здоровом теле - здоровый дух. С наступающим вас!

Владимир Путин пообщался с журналистами кремлевского пула. Он подвел итоги года и ответил на главные их вопросы. Подробнее о том, что сказал президент, читайте в материалах на сайте KP.RU.