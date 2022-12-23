Анекдоты: Поганый характер могут себе позволить только очень востребованные люди

- Чтобы не стирать, мне нужно семь футболок.
- Неделька?
- Полугодичка. Плюс одна праздничная.
* * *
Когда муж ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что где-то у него есть вторая удочка.
* * *
Пойду в тренажерный зал, когда придумают беговые диваны.
* * *
- Я детям своим колыбельные люблю петь. Часов до трех могу. Иногда с друзьями!
* * *
А у нас в деревне лайки не ставят. Понравилась баба - привез ей навоз!
* * *
- Когда моя собака жрет что-то непонятное, а я спрашиваю у нее, что она жрет, она начинает жевать быстрее.
- У меня такая фигня с детьми!
* * *
- Исаак Ааронович, а вот как быть, если дорогой человек совсем вас не любит?
- Думаю, таки нужно его продать, пока дорогой.
* * *
В нашем селе никто не говорит по-английски, поэтому никого не удивляло, что на могиле деда Степана висел венок с надписью Меrrу Сhristmаs.
* * *
- Чем отличается веселый байкер от грустного?
- У веселого байкера зубы в мошках!
* * *
Коротко о себе: хозяйственная, как мыло, простая, как карандаш, ручная, как граната.
* * *
Извините, это закрытая вечеринка. Только я и пельмени.
* * *
Доктор говорит больному:
- Что ж... посмотрели мы ваши анализы, поставили диагноз... Положим в отдельную палату, будем кормить исключительно блинами и пиццей…
- А вы думаете, такая диета поможет мне выздороветь?
- Не знаю, но просто больше ничего под дверь не пролезает!
* * *
- Встретила мужчину своей мечты. Господи, ну и мечты у меня!
* * *
Моя жена считает, что я очень романтичный, потому что помню, когда годовщина нашего знакомства, а она - нет.
Я не говорю ей, что наша годовщина за день до того, как заканчивается страховка на машину.
* * *
Заказал сыну на день рождения стриптизершу. Правда, жена была не в восторге, но ведь не каждый раз ребенку исполняется три годика.
* * *
- Рабинович, как к вам относятся ваши дети?
- Как к Богу.
- Это как?!
- Меня почти не слушают, просьбы мои не выполняют, иногда делают вид, что меня вообще не существует, но когда им что-то понадобится, сразу зовут.
* * *
У всех свой рецепт счастья.
У меня на потолке написано: «Завтра начинаю бегать по утрам».
Утром просыпаюсь, вижу надпись и думаю: хорошо что не сегодня.
* * *
Мы перестали делать добрые дела для своих женщин… Вот что тебе стоит, пока она спит, растянуть ее одежду, чтобы утром она подумала, что похудела, и весь день была в хорошем настроении?