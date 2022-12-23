Анекдоты: Поганый характер могут себе позволить только очень востребованные люди

- Чтобы не стирать, мне нужно семь футболок.

- Неделька?

- Полугодичка. Плюс одна праздничная.

* * *

Когда муж ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что где-то у него есть вторая удочка.

* * *

Пойду в тренажерный зал, когда придумают беговые диваны.

* * *

- Я детям своим колыбельные люблю петь. Часов до трех могу. Иногда с друзьями!

* * *

А у нас в деревне лайки не ставят. Понравилась баба - привез ей навоз!

* * *

- Когда моя собака жрет что-то непонятное, а я спрашиваю у нее, что она жрет, она начинает жевать быстрее.

- У меня такая фигня с детьми!

* * *

- Исаак Ааронович, а вот как быть, если дорогой человек совсем вас не любит?

- Думаю, таки нужно его продать, пока дорогой.

* * *

В нашем селе никто не говорит по-английски, поэтому никого не удивляло, что на могиле деда Степана висел венок с надписью Меrrу Сhristmаs.

* * *

- Чем отличается веселый байкер от грустного?

- У веселого байкера зубы в мошках!

* * *

Коротко о себе: хозяйственная, как мыло, простая, как карандаш, ручная, как граната.

* * *

Извините, это закрытая вечеринка. Только я и пельмени.

* * *

Доктор говорит больному:

- Что ж... посмотрели мы ваши анализы, поставили диагноз... Положим в отдельную палату, будем кормить исключительно блинами и пиццей…

- А вы думаете, такая диета поможет мне выздороветь?

- Не знаю, но просто больше ничего под дверь не пролезает!

* * *

- Встретила мужчину своей мечты. Господи, ну и мечты у меня!

* * *

Моя жена считает, что я очень романтичный, потому что помню, когда годовщина нашего знакомства, а она - нет.

Я не говорю ей, что наша годовщина за день до того, как заканчивается страховка на машину.

* * *

Заказал сыну на день рождения стриптизершу. Правда, жена была не в восторге, но ведь не каждый раз ребенку исполняется три годика.

* * *

- Рабинович, как к вам относятся ваши дети?

- Как к Богу.

- Это как?!

- Меня почти не слушают, просьбы мои не выполняют, иногда делают вид, что меня вообще не существует, но когда им что-то понадобится, сразу зовут.

* * *

У всех свой рецепт счастья.

У меня на потолке написано: «Завтра начинаю бегать по утрам».

Утром просыпаюсь, вижу надпись и думаю: хорошо что не сегодня.

* * *

Мы перестали делать добрые дела для своих женщин… Вот что тебе стоит, пока она спит, растянуть ее одежду, чтобы утром она подумала, что похудела, и весь день была в хорошем настроении?