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Экономика22 декабря 2022 18:16

Путин исполнил обещание. Вот как Россия ответила Европе на потолок цен на газ

Ответ России на европейский потолок цен на газ может ударить по прибыли западных компаний
Евгений ОРЛОВ
Владимир Путин: "Попытка административного регулирования цен — она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, так же, как и в нефтяной".

Владимир Путин: "Попытка административного регулирования цен — она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, так же, как и в нефтяной".

Фото: REUTERS

Спешим сразу огорчить некоторых читателей: злорадствовать на тему «сейчас они там все замерзнут» еще рано. Не замерзнут. По крайней мере, пока.

Напомним, 20 декабря Евросоюз установил потолок цен на газ. «Подвесили» этот потолок на высоте €180 за МВт/ч. В переводе на более привычные цифры это $2000 за тысячу кубометров газа. Условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года - с этой даты Европа откажется покупать «голубое топливо» по более высокой цене.

Потолок не простой, а динамический. То есть при необходимости его можно передвинуть — как вверх, так и вниз.

- Этот механизм не устанавливает жесткого лимита, но позволит не допустить резких скачков цен на газ, - прокомментировала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Потолок установили не только для РФ, но и для всех остальных поставщиков. Но за последнее время нашу страну немного достали всевозможными потолками. В начале декабря навязали потолок нефтяных цен в $60 долларов за баррель, теперь вот это вот. Поэтому российские власти сразу заявили, что газовый лимит не останется без ответа. Который не заставил себя долго ждать: 22 декабря президент…

...прокомментировал европейское «нововведение»:

- Попытка административного регулирования цен — она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, так же, как и в нефтяной, - заявил Путин на пресс-конференции.

...и подписал указ о нашей реакции на европейский газовый лимит. Вечером 22 декабря документ был опубликован на портале правовой информации. Говоря официальным языком, этот указ ограничивает исполнение обязательств «Газпрома» и его дочерних компаний перед организациями, связанными с «недружественными странами».

Разъясняем. В указе написано, что правительство должно в 10-дневный срок установить свои предельные цены на газ. И «Газпрому» будет запрещено оплачивать услуги по добыче и поставкам газа от компаний, связанных с «недружественными странами» - если, конечно, цена превышает этот потолок.

Нетрудно понять, о чем идет речь. В России есть два совместных предприятия с европейскими компаниями, которые занимаются добычей и поставками природного газа, а также газового конденсата. Оба работают в Ямало-Ненецком автономном округе, на двух месторождениях. В одном случае партнером «Газпрома» выступает немецкая Wintershall Dea, в другом — австрийская OMV. Вот им-то и будут платить, исходя из потолка, который правительство установит через 10 дней.

Как от этого пострадает «Газпром»? Примерно никак. Два упомянутых месторождения не делают погоды в общей добыче в нашей стране. Особенно сейчас, когда объемы поставок в Европу упали в разы. А вот начальству и сотрудникам Wintershall Dea и OMV стоит напрячься: их прибыли могут снизиться.

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