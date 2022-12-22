Разводящийся с женой Ярослав Бойко встретит новый год с другой женщиной

Порошина и Бойко знакомы 30 лет. Дружат и работают вместе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

52-летний Ярослав Бойко подал заявление о расторжении брака с женой 51-летней Рамуной Ходоркайте. Бойко – звезда сериалов, Ходоркайте – балетмейстер и педагог. Пара прожила в браке 23 года. В начале декабря Ярослав подал заявление о расторжении брака в судебный участок мирового судьи. Судья назначила беседу супругов на 27 декабря. Гражданское дело рассмотрят быстро – рассказываем почему.

27 декабря Бойко с женой встретятся у мировой судьи. Развод оформят в начале 2023 года.

Развод Ярослава Бойко моментально оброс сплетнями. Сам Бойко традиционно в таких случаях объявил: отношения себя исчерпали, но они с Рамуной останутся друзьями. Что говорят киношники об этом разводе? Рамуне Ходоркайте – человек известный в театральной среде: она преподает «пластическое воспитание» в Институте культуры и искусств; как хореограф сотрудничает с ведущими театрами столицы, режиссерами кино и ТВ. Ярослав Бойко – звезда сериалов «Всегда говори всегда», «Акушерка». Бойко активно снимается в сериалах – на его счету больше сотни проектов, артист играет в антрепризных постановках.

Коллеги актера рассказали kp.ru свою версию этого развода: «Ярослав подал заявление, когда младший ребенок стал взрослым. Все по уму. Как он говорит отношения окончены, но важно не навредить детям – он невероятно заботливый и любящий отец… Опять пишут про них с Порошиной – это просто смех. Вот сейчас они вместе на гастролях. Но общаются как коллеги и друзья…» Дочери Бойко и Ходоркайте Эмилии скоро 20 лет, их сыну Максиму уже 23 года. С женой Ярославу повезло – Рамуне простила мимолетный служебный роман: в 2002 году актриса Евгения Добровольская родила сына Яна от Ярослава Бойко после совместных киносъемок. Актер принимал участие в воспитании внебрачного сына: общался, помогал. Жена Бойко тогда решила сохранить их брак. И он продержался долго – Ярослав оказался заботливым отцом и мужем. Кто сейчас стал избранницей Ярослава Бойко – коллеги не знают или скрывают, как и он сам.

Вот только с Марией Порошиной Ярослава Бойко связывает работа и дружба. Уже 1 января 2023 года Порошина и Бойко встретятся – поздравят друг друга с новым годом и новым счастьем, а потом сыграют спектакль «Снежный вальс». После чего отправятся в гастрольный тур по городам страны с этой постановкой. По сюжету Порошина и Бойко играют в отношения – у них на сцене любовь. В жизни они знакомы 30 лет – вместе начинали учиться в школе-студии МХТ, откуда Порошина ушла в Щукинское училище. Почти 20 лет им приписывают роман – после выхода первой части сериала «Всегда говори всегда», где актеры играли любовь. Однако все эти годы Порошина общалась с женой Бойко – дружили семьями. В 2019-м году Мария Порошина родила пятого ребенка, развелась с мужем. И тогда Ярослава Бойко записали в отцы ребенка Порошиной. Марии пришлось опровергать эту версию: «Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны (он живет за пределами России), ни малейшего отношения не имеет...» Мария и Ярослав – давние друзья, которые поддерживали друг друга в разных жизненных ситуациях: Порошина тоже разводилась после долгого брака.

Развод Ярослава Бойко пройдет в мировом суде без имущественных и прочих претензий. Скорее всего, уже в конце января — начале февраля развод будет оформлен официально. И быть может, в 2023 году мы встретим на какой-нибудь кинопремьере Ярослава Бойко уже с новой спутницей.