О мужьях-журналистах, супругах-скандалистах и свадьбах через «Госуслуги»

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хорошие новости для тех, чьи мужья не журналисты, потому что худшими супругами были признаны именно они. И тщеславные они, и трудоголики, плюс имеют высокие риски профдеформации. Но наши читатели поспорили с автором материала и привели свои антипримеры.

Светлана:

Это вы просто никогда не жили с программистом, там два состояния: рабочее - это не трогайте меня, все вокруг как в тумане, еда вокруг разбросана, сам в дырявых носках, и второе - нерабочее, не трогайте меня, я устал, пиво мне и спать! Но зато зарплата хорошая и не жадный, потому что некогда вникать, куда его доходы тратятся.

Анна:

Да любой топ-менеджер сделает журналиста в антирейтинге. Если на нем финансы, люди, планы, KPI, то там уровень стресса будет зашкаливать, а это значит - пьянки, поиск адреналина и т. д. Никакая жена такую жизнь долго терпеть не будет, по себе знаю.

Александр:

А если у тебя жена - журналист? Особенно репортер. У всех праздники - у нее склад где-то горит, уехала, у всех отпуска - она вызванивает каких-то горемык для эксклюзива, она даже рожать в роддом поехала, ей звонят, говорят, что нашли какого-то героя для ее материала. Она такая: «Я тут немножко занята, но часа через три вам перезвоню!». Ей-богу, ты как будто живешь в ток-шоу, хотя и не любишь телевизор.

Валерия:

Не-а, самые худшие мужья - риелторы, вот где кусок горя. Мы с супругом в гостях выдерживаем ровно две минуты, потом он начинает задвигать о скидках на новостройки, нулевой ипотеке, субсидированных ставках, меня уже тошнит от этих слов. Хорошо, если кто-то заведет речь о политике и остановит этот поток, а если нет - вечер в трубу!

История Наташи и Жени, которые решили не устраивать свадебную церемонию, а зарегистрировались на портале госуслуг, зацепила многих читателей. Кто-то говорит, что такое торжественное событие не надо было низводить до будничного мероприятия, другие вступились за молодоженов - правильно сделали, к чему эти сантименты, главное - штамп и мир в семье.

Маша:

В ситуации, когда брак повторный, такая регистрация вполне понятна, но я вот бы не хотела выходить замуж в первый раз и чтоб мне просто шлепнули штамп в паспорт. Все-таки свадьба - это ритуал, инициация тебя в другом статусе, а тут тетя с халой - и распишитесь, получите свидетельства! Никакой романтики.

Дина - Маше:

Согласна, и вообще так достали эти разговоры о том, что свадьба - это напрасная трата денег. А ничего, что это память и впечатления на всю жизнь?! Все друзья, родные соберутся, чтобы порадоваться вашей любви. Ну разве все в жизни надо мерять рублем? Да заработаете вы еще эти деньги.

Василиса:

Я замуж выходила в третий раз и то потому, что мы решили ипотеку брать, а семейным была бы больше скидка. И вот так же пришли в загс, шлепнули штампы и пошли. И все четыре года в годовщину свадьбы мне становится так грустно, что я не купила платье, не пригласила гостей, не собрала всех на ужин в ресторан… Все-таки для женщины это очень важно!

Ольга - Василисе:

Ой, да что вы нюни развели? Что вам мешает к очередной годовщине купить красивое платье и собрать друзей в ресторане? Не было традиции - так заведите!

Света:

К вопросу об экономии на свадьбе. Мы с мужем организовали роскошную свадьбу, прям пир на весь мир, и один из друзей жениха взялся толкать тост и, пока говорил, сделал предложение своей невесте. Мы так ржали тогда. А что? Удобно и, главное, бюджетно. Столы уже накрыты, атмосфера создана, осталось только кольцо достать и на колено упасть.

Утром - любовь, вечером - скандал. Говорят, от любви до ненависти - один шаг. Но почему так происходит? - задался вопросом наш автор и получил ответ от психологов, что любовь - совсем не гарантия крепкого брака, то ли дело психологическая зрелость.

Валера:

Да пол-России так живут, на людях «ой, мой золотой, зая, заюша!», а дома так ругаются, что дети по углам прячутся. Потому что родители так жили, проще наорать, чем сесть и поговорить как взрослые люди. И долго еще у нас так будет. Это не искоренить.

Марина:

Если у тебя есть голова на плечах, то ты будешь ходить к психологу, а он быстро объяснит, кто тут взрослый и в чьей воле выбирать, как себя вести. Взрослый не орет, у него есть деньги, и он решает. А те, кто скандалит, просто не вышли из детской позиции. Кстати, у таких, как правило, и денег никогда нет.

Катя:

У меня дедушка с бабушкой 50 лет так прожили - по методу кнута и пряника. Если дед не орал, значит, все хорошо, а если открывал рот, все ходили по стеночке. И это мне аукается много лет спустя, стоит на меня кому-то повысить голос, я чувствую себя сразу виноватой. Хотя виноват-то тот, кто себя в руках держать не может.