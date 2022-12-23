Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 декабря 2022 года: Киев перебросил спецназ в попытке спастись, Москва озвучила ближайшие цели

Пожарные тушат огонь на объекте энергетики в Киеве. Фото: REUTERS

Какие оценки в Штатах ведущие СМИ дали визиту Зеленского

В издании The Washington Post предположили, что шестой украинский самодержец не достиг главной цели. Он хотел получить более современные вооружения - и побольше. Просителя обнимали, целовали, похлопывали по плечу. Но, по данным ведущего американского издания, цели переговоров глав двух государств разошлись: юный трагикомик грезил об оружии возмездия, чтобы повысить шансы ВСУ на успех, а пенсионер-чемпион по оговоркам гнул в сторону дипломатических переговоров, когда Киев будет готов обговорить условия мира. А ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что визит «Вовы-дайте снова» вновь качнул миллиарды из американской экономики и стал унизительным для американской политической элиты, которая лобзала микро-наполеона в десны. Любопытно: хлопца в хаки и дальше будут катать по миру на военном транспортнике американских ВВС «за поцелуи» и участие в распилах?

Киев пытается «спасти Бахмут» переброской спецназа

Андрей Марочко, офицер народной милиции ЛНР, сообщил, что Киев лихорадочно перебрасывает дополнительные подразделения в район Артемовска (Бахмута), пытаясь удержать город. В частности, была отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО. В их задачи входит пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинских военнослужащих. Они считают, что это достойная цель для настоящих Сил специальных операций? ССОберитесь, тряпки!

Герасимов рассказал про линию соприкосновения

Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ, на брифинге перед военными атташе иностранных государств сообщил: «Сейчас линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована». По данным генерала армии, усилия российских войск сейчас сосредоточены, в основном, на взятии под контроль территории ДНР. Также будут продолжаться удары по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине территории Украины. Атташе все законспектировали и передали новогодние поздравления в Киев.

Путин пояснил про запасы оружия

Владимир Путин подтвердил, что Россия тратит военные запасы, и это большие цифры. Но, по словам российского лидера, разница с состоянием украинского оборонного комплекса огромная. Президент РФ заявил: «Разница между нами и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется». По словам Путина, у России эта база «только растет». И ее будут наращивать не в ущерб другим отраслям экономики. Да и в целом, как нас учили, наши враги - сдохнут, а мы — в рай.

Реакция на Донбассе на ночное покушение была сдержанной

Денис Пушилин, врио главы ДНР заявил, что перестал вести счет количества покушениям на свою жизнь. В эфире телеканала Соловьев.Live Пушилин сообщил: «Да кто их считает. Реалии жизни уже. Под богом все ходим...». Отвечая на вопрос об ударе по гостинице «Шеш-беш» в Донецке, где находились экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, Пушилин подтвердил гибель при обстреле двух человек и то, что состояние раненных Рогозина и Хоценко удовлетворительное. При обстреле использовалась 155-мм САУ Caesar, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Премьер уже вышел на работу, Рогозин — прооперирован и доставлен в Ростов. Врешь — не убьешь.

Шойгу проинспектировал войска в зоне СВО

Министр обороны России проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации в зоне спецоперации. Шойгу заслушал доклады командиров и «обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск». В Минобороны сообщили: «На передовой министр пообщался с военнослужащими группировки и поблагодарил их за образцовое выполнение задач СВО. Поинтересовавшись настроением бойцов, глава военного ведомства получил четкий ответ: «Боевое!» Шойгу изучил медобеспечение военнослужащих, уточнил ситуацию с запасом медикаментов. А заодно — с отоплением: «Молодцы, молодцы! Топить надо. Это правильно. Чтобы никто не простывал». Ну, вообще, среди идущих в атаку простуда не популярна.

Что обсуждали министры обороны трех южных стран

Главы оборонных ведомств Грузии, Азербайджана и Турции в турецком Кайсери обсудили вопросы обеспечения безопасности на Черном море. И, чтоб два раза не вставать, — заодно и кризис на Украине. Министры обороны трех южных стран также отметили важность диверсификации путей поставок энергоносителей и усиление энергетической безопасности. То есть, Турция уже не очень-то хочет быть всеевропейским хабом для российского газа назло санкциям?

В областных центрах Украины слышны взрывы.

В городах-миллионниках на востоке Украины вечером 22 декабря была объявлена воздушная тревога. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в городе зафиксировали ракетный удар. Подобные сообщения поступают и из Днепропетровска. Неспокойно и в Запорожье. Кто-то все еще надеется, что можно безнаказанно расстреливать больницы Донецка?