Чем запомнится Ростуризм туристам и бизнесу

Лето 2022 года, Грозный. Встреча пассажиров первого туристического чартерного рейса "Ростуризма" из Москвы в международном аэропорту. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Отраслевое ведомство по туризму – Ростуризм, проработало без малого 18 лет, но самое запоминающееся время пришлось на последние 3 с половиной года, когда ведомством руководила Зарина Догузова. Эти годы были самыми непростыми за всю новейшую историю российского туризма, но именно в это время в стране случился бум внутреннего туризма и заработали десятки новых программ поддержки людей и бизнеса, которых раньше никогда не было. Заниматься туризмом и путешествовать по России впервые стало актуально и престижно. О проектах ведомства - в материале КП.

Выгодные инвестиции

Несмотря на ковид и ограничения Ростуризм сделал ставку на привлечение инвестиций в отрасль и поддержку предпринимателей. Острая нехватка качественной туристической инфраструктуры всегда была камнем преткновения в развитии отрасли.

Впервые командой Ростуризма была разработана и запущена программа льготных кредитов под 3-5 процентов на строительство и реконструкцию отелей для крупных инвесторов. В 2021-2022 ведомство поддержало 87 проектов общей стоимостью порядка 420 млрд рублей. А это практически 27 тыс. новых современных номеров различных категорий звездности преимущественно на курортных территориях, которые появятся в ближайшие три-пять лет.

Параллельно Ростуризм начал впервые поддерживать и малых предпринимателей, которые составляют основу индустрии. Заработали грантовые программы для МСП на строительство кемпингов, обустройство турмаршрутов и пляжей, приобретение туристического оборудование и многое другое. Ведомство уже поддержало в рамках этой программы более 1,2 тысячи проектов по всей стране на сумму 4,7 млрд рублей. Около четверти этих проектов – это современные кемпинги на природных территориях – бум на строительство которых сейчас наблюдается по всей стране.

Зарина Догузова во время рабочего визита в Свердловскую область, июнь 2022 г. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые технологии в туризме

И даже на этом Ростуризм не остановился, придумав и запустив программу поддержи предпринимателей на строительство отелей по модульным быстровозводимым технологиям. Создание таких объектов поможет в короткие сроки сгладить проблему с дефицитом доступного и качественного и номерного фонда на фоне роста спроса на внутренний туризм.

Отели по модульным технологиям возводятся год в год и могут размещаться на природных территориях без ущерба природе. Это полноценные, круглогодичные, быстровозводимые отели из жестких конструкций (в отличие от кемпингов), которые служат от 30 лет. В 2022 году впервые на эти цели было выделено 4 млрд рублей, а около 2,5 тысячи новых модульных номеров заработают в России уже в ближайшее время.

Кешбэк нашей мечты

Когда после закрытия границ из-за пандемических ограничений, туристическая отрасль во всем мире переживала неизбежный кризис, российское туристическое ведомство решило сделать ставку на путешествия внутри страны.

Проект «туристический кешбэк», когда туристы получают назад часть денег, потраченных на покупку тура или бронирование отеля в России, стартовал в августе 2020 года. Государство впервые напрямую помогло людям отдыхать в своей стране. По словам Догузовой, в ведомстве рассчитывали, что «миллионы граждан смогут открыть новые направления для отдыха». За 2,5 года работы программы ей воспользовалось 4,5 млн человек, которым вернулось в виде кешбэка 18 млрд рублей. Региональные экономики, по оценкам Ростуризма, получили, при этом, более 100 млрд экономического эффекта от программы. По многочисленным оценкам экспертов отрасли – туристический кешбэк стал самой лучшей и востребованной мерой поддержки российского туризма.

Очень важно, что мы серьезно поддержали и бизнес – обеспечили загрузку туристической инфраструктуры и рабочие места в регионах. Важно, что 20% участников программы туристического кешбэка – это семьи с детьми, - отмечала Догузова. При этом, программа была направлена на стимулирование поездок именно в низкий сезон, когда инфраструктура не дозагружена. Спрос помог бизнесу выровнять загрузку и уравновесить цены, а также серьезно поддержать занятость в отрасли.

Ставка на молодежь

Отдельное внимание Ростуризм уделял детям, молодежи и школьникам.

Еще одна программа - «детский туристический кешбэк» тоже довольно быстро стала популярной и оправдала себя. Покупать туры с кешбэком можно было в детские лагеря. Семьям возвращалось 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. За 2 года по программе отдохнули 1,2 млн детей, а их семьям вернулось обратно от государства напрямую 14 млрд рублей. По опросам родителей, каждый второй не оправил бы ребенка в лагерь, или выбрал бы более бюджетный вариант, если бы не программа Ростуризма.

В сентябре 2021 года ведомства запустило вместе с АНО «Россия – страна возможностей» проект «Больше, чем путешествие», который позволял молодым людям – участникам конкурсов РСВ, бесплатно путешествовать по стране с познавательными целями. Для этого Ростуризмом и туроператорами разработано более 300 новых туров по всей стране. С начала программы возможность отправится в путешествие по стране получили более 100 тысяч ребят.

Помимо этого, Ростуризм в этом году запустил программу коротких школьных культурно-познавательных поездок. 100 тысяч школьников с 5 по 9 класс из 18 регионов отправятся уже в этом году в поездки с интересными экскурсионными программами - с возможностью познакомиться с историей и культурой родного края или соседнего региона.

От Калининграда до Камчатки

Чтобы туроператоры могли формировать удобные, полностью продуманные «под ключ» туры по цене в полтора-два раза дешевле рыночной, Ростуризм включился в чартерную программу и стал компенсировать туроператору из федерального бюджета половину затрат на организацию рейса.

- Чартеры не только позволяют открыть новые направления, сбалансированные по цене и качеству, но и повышают связанность регионов, потому что чартеры – это всегда история в две стороны, - говорила об этом направлении работы глава Ростуризма.

В этом году Ростуризм запустил 10 чартеров в туристически привлекательные регионы от Камчатки до Калининграда. В планах ведомства было увеличить их количество до более 15.

Турбизнес и Ростуризм в этом сезоне постарались охватить программой всю страну, включили в нее почти все федеральные округа. В начале лета чартеры полетели на Алтай, в Карелию, на Сахалин и Камчатку. При этом на Камчатку чартеры отправляются не только из Москвы, но и из Владивостока, а на Алтай – и из Красноярска, а это позволяет повысить доступность программы внутри регионов.

С 2021 года чартеры продолжают летать на Байкал, все байкальские программы оказались востребованными у туристов.

- Еще одна новинка этого сезона – чартеры на Кавказ – сразу в две республики: в Дагестан, с конца апреля, и в Чечню с июня. На Кавказ нужно ехать за активным отдыхом на природе, за яркой культурной программой, за богатой историей и, конечно, за вкусной кавказской кухней, - отмечала Догузова. - Приятно, что туроператоры прорабатывают внутри разные варианты маршрутов – это позволяет туристам посмотреть в одной поездки несколько регионов, увидеть разный Кавказ, познакомиться с его разными национальными традициями и культурами.

Национальные маршруты

Национальные маршруты находились в особой сфере интересов Ростуризма. Ведомство первое в стране начало формировать не просто маршруты, а маршруты по установленным и четко прописанным стандартам – от туалетов до навигации.

Задача в том, чтобы в стране появились маршруты, выбирая которые турист мог быть уверен в их уникальности, доступности и комфорте. Для этого впервые были сформулированы стандарты, в которые включены все необходимые требования к комфортному путешествию. Национальные маршруты – это маршруты со знаком качества, в которых все продумано за туристов – логистика, отели, программа. «Яркие, положительные эмоции гарантированы! И каждый маршрут после запуска продолжит развиваться», - рассказывала об этом направлении Догузова.

Чтобы маршрут прошел «госприемку» экспертной комиссии, он обязан быть нескучным, с продуманной логистикой, высоким качеством услуг и доступной стоимостью. По данным Ростуризма, по новым стандартам уже был принят 31 маршрут, а к 2024 году их число должно было превысить сотню. Среди них есть путешествия на Алтай и Сахалин, в Арктику, Карелию, Сибирь, Кузбасс, в Оренбургскую и Самарскую области и другие.

Кризис или окно возможностей?

2020-2022 годы запомнятся, прежде всего, как годы пандемии, которая катастрофическим образом повлияла на всю туристическую отрасль. Зарина Догузова, три с половиной года назад возглавившая Ростуризм, до этого к туристической сфере отношения не имела, и для многих ее назначение стало неожиданностью.

Однако спустя короткое время игроки рынка и профильные эксперты заговорили о ней и людях, которые пришли с ней в агентство, как о крепких антикризисных менеджерах. Ведомство одновременно вывозило сотни тысяч туристов из закрытых из-за ковида стран и помогало бизнесу внутри страны выстоять и продолжить развиваться.

«Во многом благодаря предложениям Федерального агентства удалось не только сохранить значительную часть рабочих мест и фактически спасти турбизнес в условиях пандемии, но и придать стимул импортозамещению в данной сфере и развитию внутреннего туризма», — цитировало 20 октября заявление Российского союза туриндустрии РИА Новости.

И действительно, команде Ростуризма удалось в короткие сроки обеспечить устойчивость рынка, избежать за все 3,5 года серьезных банкротств, которые раньше были основной головной болью власти и случались десятками в год даже в «обычное время». В разгар КОВИДа и ограничений на поездки по всему миру команда Ростуризма вовремя вывезла сотни тысяч туристов из закрытых стран, помогла закрыть максимум долгов туроператоров перед туристами, и развернуть часть туроператоров на внутренний рынок.

Что касается внутреннего туризма, то тут Ростуризм разработал и запустил совершенно новый национальный проект по туризму и начал реализовывать десятки мер поддержки отрасли, которых не было раньше. Это отразилось и на количестве отдыхающих, которые ездят по стране именно с целью отдыха, досуга и путешествий. Количество людей, которые ездили по стране с целью именно отдыха выросло в два раза именно за годы ковидокризиса - с 20 до 40 млн чел. Отрасль также восстановилась и в деньгах - оборот туризма по итогам 2021 года превысил 2019 год почти на триллион (2,8 трлн рублей в 2019 году и 3,6 трл рублей в 2021 году).

Что важно - за последние годы занятость в отрасли туризма выросла в 6 раз – с 500 тыс человек до 3 млн человек. По динамике роста рабочих мест туризм занял первое место среди всех отраслей экономики. И даже в ковид занятость удалось сохранить практически на допандемийных показателях.

Важнейшими достижениями Ростуризма в РСТ называют программу кешбэка, субсидирование чартерных программ, грантовую поддержку малого бизнеса, льготное кредитование инвесторов и разработку нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». И все это было реализовано при Зарине Догузовой.

С мнением профессиональной ассоциации согласны и участники рынка. Как писал «Вестник АТОР», большинство руководителей российских туроператоров также выделяют среди главных дел Ростуризма запуск программы кешбэка, эффективные меры поддержки туроператоров в период пандемии и разработку нового закона о туризме.

Сама Догузова подчеркивает, что и меры поддержки отрасли в эти годы были беспрецедентными.

- Одним из важных индикаторов значимости туризма является и рост бюджетной поддержки отрасли: с 7 млрд рублей в 2019 году до более чем 70 млрд рублей в 2022 году. И это только средства федерального бюджета, которые эффективно расходуются – достижение результатов нацпроекта за год превышает 95%, - отмечала экс-глава Ростуризма.

Успехи Ростуризма были заметны не только во внутреннем туризме. Зарина Догузова напрямую общалась с министрами туризма других стран, и оперативно решала сложные вопросы от вывоза туристов до очередей в аэропортах.

Уже после начала СВО международный трек Ростуризма не угас, а только усилился. Договорились с Ираном о групповых безвизовых поездках. По итогам Госсовета Президент поддержал электронную визу и диспаритет по визовым вопросам с другими странами – это революционное решение для отрасли, с которым выступила Зарина Догузова.

Что дальше?

«Итоги работы Ростуризма оцениваются высоко, работа в сфере развития туризма в России будет продолжена на более высоком уровне - на уровне министерства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Курирующий туризм в Правительстве вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что за последние годы в России была проделана «огромная работа» в части развития туризма. Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития страны. «Я благодарю Зарину Догузову за весомый вклад в развитие индустрии туризма. Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем», - отметил Чернышенко.