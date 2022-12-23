Захарова в легкомысленном мини и Пегова в кружевах: Звезды пришли на премьеру фильма «Оливье»

Ирина Пегова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Иллюзион» минувшим вечером прошла премьера фильма «Оливье». Новогоднюю комедию представила съемочная группа картины. В главных ролях снялись Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Станислав Дужников, Марина Петренко, Антон Денисенко, Елена Полянская и другие артисты.

На экраны кинотеатров фильм выходит 29 декабря. Накануне старта в прокате его оценили звездные зрители. Исполнительница одной из ролей Ирина Пегова выбрала для премьеры платье в винтажном стиле с белым кружевным воротником. Свой образ она дополнила ботильонами и изящной сумочкой в тон платью.

Ирина сыграла в картине одну из главных ролей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елена Захарова сделала ставку на задорное мини. Актриса появилась в коротком платье-халате, которое она скомбинировала с замшевыми сапогами-ботфортами.

Елена Захарова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

80-летний народный артист России Сергей Шакуров пришел на премьеру с сыном - 18-летним Маратом. Младшего наследника актеру родила его третья жена, театральный продюсер Екатерина Бабалова.

Сергей Шакуров пришел с 18-летним сыном Маратом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергею Шакурову в новом фильме досталась главная роль: он перевоплотился в известного сатирика Михаила Верина. По сюжету ветеран сцены в канун Нового года собирает за праздничным столом своих детей и внуков, чтобы по давней семейной традиции отведать знаменитый дедушкин салат оливье. Однако в квартире их неожиданно встречает молодая темнокожая красавица, которую дед представляет как свою невесту. Эта новость оказывает на родственников эффект разорвавшейся бомбы. Недоумение, взаимные упреки, давно скрываемые семейные секреты и острые шутки превратят милый семейный ужин в комедийный балаган, в котором каждому члену семьи отведена яркая роль. Каждый персонаж выступит с собственным стендап-монологом, в котором расскажет о своих переживаниях.

Новый фильм представила его съемочная группа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам режиссеров «Оливье» Андрея Никифорова («Умная Маша») и Игоря Четверикова, на создание фильма их вдохновили знаменитые новогодние советские комедии, давно полюбившиеся зрителям - «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи» и «Чародеи».

Наталья Гулькина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Мне всегда очень нравились новогодние фильмы, - признался Андрей Никифоров. - Я всегда мечтал снять что-то в этом жанре, потому что, мне кажется, что такие фильмы создают новогоднее настроение, и это очень объединяющее, про нас всех. И то, что наша картина называется именно в честь этого новогоднего салата - также очень символично».