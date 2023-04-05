Пропавшая исполнительница песни "Уходило лето" после ампутации 10 лет прикована к постели

Фото: кадр из видео

Когда-то ВИА "Веселые ребята" пользовался огромной популярностью в СССР. Там начинала свою карьеру Алла Пугачева. После ее ухода из группы вокалистку заменила Людмила Барыкина. Она спела легендарные "Папа, подарил мне куклу" и "Уходило лето". У нее были слава и любовь поклонников. Но потом артистка столкнулась с трагедией.

Людмила Барыкина несколько лет работала в ВИА "Веселые ребята". Красавицу с копной волос, смуглой кожей и мощным вокалом заприметили Давид Тухманов и Александр Добрынин. Звездные годы коллектива пришлись на работу с Барыкиной.

"Что Пьеха нам, что Зыкина, когда поет Барыкина!" - говорил о ней поэт Илья Резник.

"Певицей я себя почувствовала именно в «Веселых ребятах». Все мои близкие хвастались, что я там работаю. Меня распирало от гордости на концертах, хотя я не тщеславный человек... Я была там как рыба в воде. Мы часто встречались на гастролях с разными ансамблями, и, можно сказать, мы все были одним большим советским ансамблем. Единственно, «Веселые ребята» как-то выделялись из этой массы, а все остальные были похожи», - рассказывала Барыкина.

В 1980 году она родила двойню, но для всех осталось тайной, кто отец ее детей Ивана и Марьи. Из-за них ушла из ансамбля. Чтобы прокормиться, пошла работать в рестораны. Исполняла репертуар Шадэ, Донны Саммер, Майкла Джексона.

Но в 90-е завязала с музыкой, работала поварихой и горничной. Артистка пыталась построить карьеру в Америке, но не сложилось.

А потом звезда пропала с радаров. Почти 30 лет о ней ничего не было слышно. Последние годы стали для Барыкиной самыми тяжелыми. У артистки давно были проблемы с ногами. Ей диагностировали ревматоидный артрит, он подавляет иммунную систему. От диких болей женщина кричала по ночам.

Фото: кадр из телепередачи "Малахов"

А однажды ее кошка лапой зацепила пятку артистки. Начался сепсис. "Порвала сосуды. Долго не могли остановить кровь... В итоге после нескольких дней ампутировали ногу", - рассказала она в эфире шоу "Малахов" на канале "Россия-1".

После тяжелой операции женщина прикована к постели вот уже 10 лет. "Нужна восстановительная терапия, чтобы я могла сидеть или вставать на одну ногу. Два года хочу выйти на улицу: весна, а не могу", - призналась артистка Андрею Малахову.