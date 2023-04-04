Дональду Трампу официально предъявлены уголовные обвинения по 34 пунктам Фото: REUTERS

Суд отпустил Дональда Трампа после ареста

Предполагалось, что 4 апреля 2023 года станет днем, которого особо ждали метеорологи и правоведы. Для первых он стал самым поздним за время наблюдений сроком прихода по-настоящему теплой погоды в Нью-Йорк, вторые были уверены, что появление бывшего президента США Дональда Трампа в уголовном суде Манхэттена закончится пшиком. Но этого не произошло, и Дональду Трампу официально предъявлены уголовные обвинения по 34 пунктам.

Арест Дональда Трампа

Прибывший в здание суда Трамп, в соответствии с процедурой, на несколько часов был арестован; были сняты отпечатки его пальцев и сделаны фото в анфас и профиль. Таким образом, 45-ый президент США стал первым в истории своей страны бывшим главой государства, обвиненным в совершении уголовных преступлений.

Свою вину он не признал. Но если суд определит его вину, то мерой наказания может стать как крупный штраф, так и… 136 лет тюрьмы. Последнее, правда, при условии, что суд решит, что Трамп виновен по всем 34 пунктам, и назначит максимально возможное наказание по каждому предъявленному обвинению.

Формально все это не помешает Трампу продолжить свою предвыборную кампанию. Более того, американские законы не запрещают главе государства исполнять свои обязанности, отбывая срок.

К приезду Трампа в Нью-Йорке готовились загодя: службы правопорядка оцепили знаменитую высотку на Пятой авеню, в которой расположена квартира бывшего главы государства, а также комплекс зданий уголовного суда. Весь день над Манхэттеном барражировали вертолеты.

Сторонники Трампа отъезд Трампа из Нью-Йорка восприняли благосклонно, и массовых протестов в городе не случилось Фото: REUTERS

Собрались в Городе Большого Яблока и сторонники Трампа, обещавшие в случае задержания своего кумира на более длительный срок устроить акции неповиновения.

Но Трампа отпустили. После того, как судья зачитал список обвинений, снял арест и назначил дату следующего заседания, 45-ый президент США покинул здание суда и отбыл в аэропорт, откуда на собственном самолете отправился во Флориду, где вместе с семьей после отъезда из Белого дома постоянно проживает вот уже несколько лет.

Всегда словоохотливый Трамп с журналистами в этот раз не общался. Он лишь разместил в соцсетях сообщение, в котором назвал происходящее сюрреалистическим действом. А также определил Нью-Йорк – вечный форпост американских демократов – как место проведения «несправедливого суда». Также он заявил, что прокурор, ведущий его дело, отрабатывает заказ и осуществляет политическое преследование.

В чем обвиняют Дональда Трампа

Из всех обвинений, предъявленных Трампу, самым серьезным является фальсификация финансовых документов, относящаяся к т.н. «делу Сторми Дэниелс». Успешная порноактриса когда-то якобы крутила роман с женатым миллиардером. Трамп позднее решил начать политическую карьеру и перевел своему адвокату со счета принадлежащей ему компании $130 тысяч за некие юридические услуги. Затем выяснилось, что вся эта сумма затем была получена Дэниелс в качестве платы за молчание. Такого рода сделка в США не является противозаконной, но вот оформить и провести ее по какой-то причине Трампу не удалось, что и привлекло внимание правоохранителей. Оставшиеся 33 обвинения также связаны с фальсификацией финансовой документации.

Один из адвокатов Трампа Тодд Бланш после того, как он ознакомился со всеми обвинительными заключениями своего клиента, заявил, что все они являются «шаблонными и разочаровывающими, а также не подтвержденными никакими фактами». Защитник сказал, что «мы будем с этим бороться».

Будут ли в США протесты из-за ареста Дональда Трампа

Сторонники Трампа отъезд Трампа из Нью-Йорка восприняли благосклонно, и массовых протестов в городе не случилось. По крайней мере, пока. Ведь не исключено, что сегодня вечером или в ближайшие дни Трамп поделится своими впечатлениями от ареста также эмоционально, как он это сделал, например, на митинге 6 января 2021 года. Тогда, выступив перед сторонниками, Трамп из столицы США отбыл, а разгоряченная толпа взяла штурмом Капитолий, чем перепугала не только заседавших в этом здании сенаторов и конгрессменов, но и всю Америку.

Пока же на этом скандале Трамп пытается заработать. Как голоса избирателей, в глазах которых он не без успеха пытается предстать жертвой преследований политических оппонентов. Так и наличные доллары: в продажу уже поступили футболки с его портретом и надписью «Не виновен!». Стоит такой предмет гардероба $47, а вырученные средства якобы направляются в кассу предвыборного штаба Трампа.

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